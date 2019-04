Stiri pe aceeasi tema

- Spațiul din dormitorul locuinței tale este unul redus, pe care vrei sa il amenajezi intr-un stil modern? Pentru aceasta, poți opta pentru un design simplu, in culori placute și pentru mobila de dormitor de la mathaus.ro , la preturi accesibile. Iata cateva recomandari practice care te vor ajuta sa amenajezi…

- Serviciul Fiscal de Stat anunța contribuabilii persoane fizice, care doresc sa iși verifice existența obligației de achitare a impozitului pe venit, ca o pot face accesand https://mpay.gov.md/ sau https://servicii.fisc.md/ (serviciul SIA „Contul curent al contribuabilului” sau SIA „Verificarea obligațiunii…

- Cand ai avut ultima data musafiri acasa? Daca nu iți amintești din prima, inseamna ca a trecut prea mult timp de-atunci. In ziua de astazi avem la indemana destule metode de a lua legatura cu prietenii sau cu persoanele dragi – telefonul, mesajele pe Whatsapp, mesageria de pe Facebook, apelurile video…

- Modul in care iți organizezi cumparaturile zilnice pe care le faci in supermarket poate face diferența dintre economisire și cheltuieli inutile. Pentru ca mergi aproape in fiecare zi in magazine pentru cumparaturile uzuale, e foarte important sa știi cateva trucuri care sa te ajute sa faci economie.…

- Cetatenii Republicii Moldova sunt asteptati duminica la urne pentru a vota componenta viitorului Parlament de la Chisinau, care va conduce tara pentru... The post Republica Moldova isi alege duminica componenta viitorului Parlament. Scrutinul risca sa aiba un rezultat neclar appeared first on Renasterea…

- Rivalul nostru e Blocul ACUM și faptul ca participa inca cateva entitați unioniste. Cel puțin asta a declarat lidera Partidului Național Liberal, Vitalia Pavlicenco in cadrul emisiunii „Alege cu Durbala” de la UNIMEDIA.

- CHIȘINAU, 10 ian – Sputnik. Ai rasuflat ușurat ca au trecut sarbatorile de iarna în care a trebuit sa gasești cadouri potrivite pentru cei dragi? Nu te relaxa prea tare pentru ca Valentines Day se apropie cu pași rapizi. Daca sarbatoriți aceasta zi sau daca ai decis în acest an…