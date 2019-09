Stiri pe aceeasi tema

- Romania se numara printre statele Uniunii Europene cel mai putin dependente de importurile de petrol, cu o pondere de 61% a importurilor nete in consumul de petrol, arata datele pentru anul 2017 publicate de Eurostat. O dependenta de importurile de petrol mai mica decat Romania se inregistra in Marea…

- Romania secolului 21 reprezinta o țara in care totul incepe sa ia contur iar afacerile mici incep sa ia amploare. Fiecare sector al muncii incepe sa se dezvolte din ce in ce mai mult, ceea ce duce la o mai buna dezvoltare a economiei țarii dar și la un trai mai decent. In Romania, domeniul construcțiilor…

- Liderul USR, Dan Barna, a scris luni, pe Facebook, ca ”educația a fost și este subfinanțata ani de zile” printr-o politica intenționata, ”pentru ca oamenii mai puțin educați sunt vulnerabili electoral, sunt masa de manevra a PSD de zeci de ani de zile”.”Educația a fost…

- Liderul USR, Dan Barna, afirma ca "si in educatie PSD a creat un sistem prin care doar oamenii fideli sau cat mai putin incomozi ajung in functii inalte, nicidecum pe baza de competenta si integritate", in contextul in care, dupa plecarea Ecaterinei Andronescu de la Ministerul Educatiei va fi interimar…

- Atacurile au avut loc la sfarsitul saptamanii trecute in provincia Hela, in centrul tarii. In primul dintre ele, petrecut sambata, sase persoane au fost asasinate la intoarcerea de la o ceremonie traditionala, in satul Peta.A doua zi, rude ale celor ucisi au vrut sa se razbune si au omorat…

- „Prin repetare la nesfarsit, o minciuna devine adevar“, afirma politologul american Paul Craig Roberts. Pentru a testa veridicitatea acestui enunt, putem lua multe exemple din trecutul mai apropiat sau mai indepartat. Fara o informare corecta, viața in ziua de azi poate fi foarte infricoșatoare. Din…

- Fara o informare corecta, viața in ziua de azi poate fi foarte infricoșatoare. Din fericire, traim intr-o epoca in care totul este conectat și aflarea adevarului este mai ușoara ca niciodata. Dar faptul ca suntem interconectați este folosit și pentru a raspandi informații fase și pentru a manipula mase…

- Cercetatorii britanici au dresat focile pe care le-au invațat sa cante și sa imite sunetele oamenilor. Simpaticele mamifere marine par a fi reușit sa cante un fragment din coloana sonora a filmului Star Wars și din cantecul pentru copii „Twinkle Twinkle Little Star”. Oamenii de știința de la Universitatea…