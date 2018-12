Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au actualizat prognoza meteo pentru urmatoarea perioada. Vremea va fi mult mai calda de sarbatori, contrar predicțiilor meteo anterioare. Cum va fi vremea in perioada 10 decembrie 2018-7 ianuarie 2019 și ce temperaturi vom avea de Craciun, Revelion, Boboteaza și de Sfantul Ion.

- Retete de Craciun si Revelion (Anul Nou) – meniuri pentru Sarbatori – atent selectionate de Savori Urbane pentru voi. Incepe febra pregatirilor, intocmirea listelor cu meniuri de Craciun si Anul Nou si a celor de cumparaturi. Toata lumea doreste sa aiba cat mai multe bucate gustoase pe masa dar sa nu…

- Aspect indrazneț, make-up monocromatic, buze de vampirița – sunt elementele de care ai nevoie ca sa ieși din anonimat cand participi la petrecerea de sarbatori organizata la locul de munca. Și nu numai! Atunci cand accepți invitația la o petrecere, fie ca vorbim despre o aniversare, reuniunea de Craciun…

- ANM a publicat prognoza meteo pana la finalul lunii decembrie. Daca prima parte a lunii va aduce, mai ales in sud, temperaturi destul de scazute, meteorologii anunța ca, in ultimele zile din an, valorile se vor situa peste mediile specifice perioadei, iar cantitațile de precipitații vor fi reduse.

- Administrația Naționala de Meteorologie a publicat estimarile meteorologice pentru patru saptamani, pentru intervalul 3 – 31 decembrie. In saptamana 3-10 decembrie, temperaturile vor fi mai coborate decat cele normale pentru aceasta perioada in regiunile extracarpatice, cu o abatere negativa mai pronunțata…

- Dupa minivacanta de trei zile, cu ocazia Sfantului Andrei si de 1 Decembrie, Ziua Nationala, alte doua zile ar putea fi declarate libere de Craciun si de Revelion, in plus fata de cele stiute, adica 25 si 26 decembrie 2018 si 1 si 2 ianuarie...

- Potrivit calculelor efectuate de site-ul legislatiamuncii.manager.ro, este vorba despre zilele de 24 si 31 decembrie, care vor pica intr-o zi de luni. Ramane de vazut daca cele 2 zile vor fi declarate libere si cum se va proceda. Asadar, in perioada de sarbatori ar putea fi zile lucratoare doar…

- Doar trei saptamani - de atat e nevoie pentru a scapa de kilogramele in plus in mod sanatos și fara o dieta chinuitoare, susține nutriționistul Mihaela Bilic. Mai jos va prezentam recomandarile medicului recunoscut pentru serviciile oferite unor vedete precum Mihaela Radulescu."Tot vine Postul…