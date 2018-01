Poti lua un credit ipotecar din orice tara a Uniunii Europene? Teoretic, da, insa bancile sunt reticente si pot aparea discriminari

Stiri pe aceeasi tema

- Federica Mogherini, Înaltul reprezentant al UE pentru Afaceri Externe, a declarat, miercuri, ca Uniunea Europeana va ramâne puternica si dupa ce Marea Britanie va parasi Blocul comunitar, în pofida faptului ca multi se asteptau ca Brexit sa fie începutul sfârsitului…

- O propunere legislativa pentru completarea art. 139 din Legea 53/2003 – Codul muncii, depusa la Senat, prevede ca Vinerea Mare sa fie o zi de sarbatoare legala in care sa nu se lucreze. Propunerea legislativa a fost initiata de un grup de 42 de senatori si deputati din intreg spectrul…

- Centrul de Sociologie Urbana și Regionala – CURS a realizat in perioada 12-15 decembrie 2017 un sondaj de opinie privind perceptia opiniei publice asupra activitatii europarlamentarilor.Rezulatele sondajului releva ca aproape jumatate (47%) dintre respondenți considera ca Uniunea Europeana…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a decis miercuri ca serviciul de rezervari de automobile cu sofer Uber este un serviciu de transport care trebuie reglementat ca atare, informeaza AFP, preluata de Agerpres. În decizia sa, CJUE a subliniat că un serviciu al cărui scop este…

- Ungaria ii solicita Uniunii Europene sa accelereze negocierile de aderare a Muntenegrului la blocul comunitar si ar dori ca negocierile de aderare sa se incheie in cel mult patru ani, a declarat marti, la Podgorica, ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, citat de MTI. Budapesta este un sustinator…

- Rata ocuparii forței de munca în țarile Uniunii Europene a atins un maxim istoric, arata un studiu Eurostat, publicat miercuri. România se afla spre coada clasamentului, pentru ca acest indicativ a ramas stabil în perioada analizata.

- Premierul desemnat al Poloniei Mateusz Morawiecki a calificat drept „amenințari urâte“ avertismentele UE ca urmare a adoptarii de catre Parlament a unor modificari la legile Justiției, prin care sunt conferite Legislativului puteri sporite asupra sistemului judiciar, de exemplu control…

- Douazeci și cinci de state membre ale Uniunii Europene au luat luni, la Bruxelles, decizia oficiala de a stabili o cooperare extinsa in domeniul apararii și al securitații, inițiativa care le permite țarilor sa coopereze mai strans cu privire la consolidarea capacitații militare, punand bazele unei…

- Premierul Mihai Tudose a declarat sambata, la Belgrad, intrebat daca ar putea fi afectate tarile din Balcanii de Vest in contextul reactiilor declansate de afirmatia presedintelui Donald Trump privind recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului, ca Guvernul Romaniei ramane implicat alaturi…

- Premierul ceh desemnat Andrej Babis a afirmat ca Uniunea Europeana nu ar trebui sa insiste asupra cehilor in legatura cu refuzul acestora de a primi solicitanți de azil deoarece aceasta ar putea duce la consolidarea partidelor extremiste din țara, relateaza Reuters. Comisia Europeana a decis…

- Un raport realizat de Departamentul pentru Agricultura al Statelor Unite, citat de Bloomberg și preluat de News.ro , arata ca preturile oualor sunt in crestere in Europa, dupa criza contaminarii cu insecticid declansata in acest an. Temerile ca ouale ar putea fi contaminate cu insecticidul fipronil…

- Peste 45.000 de catalani au protestat in Bruxelles intr-un marș pentru sprijinirea independenței Cataloniei. Fostul lider catalan Carles Puigdemont a participat și el la manifestație și s-a adresat mulțimii spunanc ca ”Situația din Catalonia arata fața Europei”, scrie AFP. Marșul a fost organizat de…

- Uniunea Europeana se va ocupa de finanțarea unui proiect în 2018 pentru a oferi tinerilor din statele membre UE șansa de a calatori gratuit cu trenul tot în alte state membre UE. Astfel, 12 milioane de euro vor fi alocate pentru 30.000 de bilete gratuite de tren pentru tinerii care împlinesc…

- Statele membre ale Uniunii Europene au produs in anul 2016 o cantitate de 301,8 milioane de tone de cereale (inclusiv orez), 21,76 milioane de tone provenind din Romania, care a fost depașita de Franța, cu 54,2 milioane de tone de cereale, Germania, cu 45,4 milioane de tone, Polonia, cu 29,8 milioane…

- Aplicarea politicilor de mediu in UE este deficitara. Se inregistreaza probleme grave in domenii precum combaterea poluarii și imbunatațirea calitații aerului, protejarea capitalului natural și a biodiversitații, gestionarea deșeurilor, a avertizat Daciana Sarbu marți la Bruxelles, in Comisia de…

- Negociatorul-sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a declarat, miercuri, ca negocierile dintre cele doua tabere continua si ca spera sa ajunga la un acord final cu Marea Britanie in legatura cu retragerea acesteia din Blocul comunitar, relateaza site-ul agentiei de stiri Reuters.…

- Michael Schneider (PPE), la Cluj: Exista pericolul diminuarii fondurilor UE pentru Romania Liderul grupului Partidului Popular European(PPE) din Comitetul European al Regiunilor, Michael Schneider (Germania), a fost prezent sambata la Cluj, la Liga Alesilor Locali ai PNL, unde a acordat un interviu…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a sustinut, vineri, necesitatea ca Uniunea Europeana sa continue sa sprijine consecvent eforturile de modernizare si reforma ale celor sase state din Parteneriatul Estic, subliniind ca nu este suficient ca UE sa…

- Cancelarul german Angela Merkel le-a dat vineri, la Bruxelles, noi asigurari liderilor celorlalte state membre ale Uniunii Europene (UE) ca Germania va continua sa aiba un guvern angajat fata de blocul comunitar, in pofida amanarii formarii unei coalitii guvernamentale la Berlin, transmite Reuters.Aflata…

- Criteriile pentru transferul sediului institutiilor Uniunii Europene din Marea Britanie au fost incalcate, a acuzat miercuri premierul slovac Robert Fico, in reactie la esecul candidaturii tarii sale pentru a gazdui Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) dupa iesirea Regatului Unit din blocul comunitar,…

- Proiectul centurii metropolitane, pe muchie de cutit. „Suntem la limita limitelor" Emil Boc a enumerat etapele de realizare a centurii metropolitane si se teme ca proiectul nu se va incadra in actualul exercitiu financiar al Uniunii Europene. Primarul Emil Boc a explicat miercuri care este situatia…

- Pe 8 noiembrie, am avut șansa, alaturi de colegi din alte cinci redacții regionale din Republica Moldova, sa discutam cu europarlamentara Rebbecca Harms. Nota: Rebecca Harms este copreședinta grupului Verzilor/Alianța Libera Europeana din 2009. Este deputata in Parlamentul European din 2004, concentrandu-se…

- Moldoveanca Alexandrina Robu a fost aleasa președinta Comisiei pentru Femeile Antreprenoare din cadrul Uniunii Europene a Tinerilor Intreprinzatori (JEUNE), in cadrul alegerilor din 18 noiembrie curent, cand Uniunea Europeana a Tinerilor Antreprenori și-a ales noua conducere pentru perioada 2017-2020,…

- Uniunea Europeana este gata sa ofere Marii Britanii 'cel mai ambițios' acord comercial dupa Brexit, însa doar daca Londra va respecta condițiile stricte indicate de UE, a declarat luni negociatorul șef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, relateaza AFP citata de Agerpres.…

- Marea Britanie nu va ceda presiunii Uniunii Europene pentru ca Londra sa trimita pâna la sfârșitul saptamânii viitoare un raspuns legat de angajamentele privind factura pe care țara va trebui sa o plateasca pentru Brexit, a declarat negociatorul britanic, David Davis, relateaza…

- Federația Rusa ar fi interesata sa transforme Transnistria intr-o regiune similara Kalinigradului, in regiunea de Sud-Est a Uniunii Europene și NATO, a declarat joi, 16 noiembrie, fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, la o intalnire cu studenții Universitații Libere Internaționale din Moldova,…

- Guvernele din Cehia, Ungaria si Polonia incalca in continuare regulile Uniunii Europene privind migratia, prin respingerea relocarilor de refugiati, a transmis miercuri Comisia Europeana, potrivit DPA. Uniunea Europeana a introdus in septembrie 2015 o schema de relocare a refugiatilor prin cote obligatorii…

- 6 noiembrie, ora 8:30. Bruxelles. Orașul e mult prea activ, iar oamenii se grabesc la munca. E zi de luni. Iar noi, un grup de jurnaliști din presa regionala din Republica Moldova, pornim spre sediul NATO. Pentru unii, e o infricoșatoare alianța, pentru alții, insa - o organizație de unde pornește…

- Liga profesionista de fotbal din Spania (La Liga) a avertizat ca va sesiza autoritațile Uniunii Europene daca UEFA nu va sancționa cluburile PSG și Manchester City pentru incalcarea fair-play-ului financiar, relateaza AFP. ''Nu doar cred, sunt sigur ca ei trișeaza, a declarat președintele…

- Lituania considera ca dezacordurile dintre unele state membre din estul și vestul Uniunii Europene asupra unor teme precum migrația reprezinta o amenințare pentru blocul comunitar, intr-o perioada in care agresivitatea militara a Rusiei este in creștere, transmite joi Reuters. Fricțiunile…

- In prezent, la un salariu brut de 4.000 de lei, un angajat primeste un salariu net de 2.806 lei. Cat trebuie sa plateasca o companie in plus si cat castiga sau pierde un angajat dupa schimbarile fiscale, in baza noilor calcule ale Terapia Cluj? ZF prezinta cele trei scenarii posibile pentru…

- Președintele polonez Andrzej Duda a estimat marți ca legea fundamentala din țara sa conține 'multe imperfecțiuni' și nu este adaptata schimbarilor politice implicate inclusiv de aderarea Poloniei la Uniunea Europeana și la NATO, informeaza agenția de presa PAP. ''Constituția are acum…

- Bancile din România reușesc sa câștige miliarde, cu mult peste profiturile pe care le fac în alte țari, cu o populație mult mai bogata. Explicația se pare ca vine de la faptul ca România are comisioane mai mari decât celelalte țari ale Uniunii Europene, iar mobilitatea…

- Profiturile si comisioanele practicate de bancile din Romania sunt mai mari decat in alte state din Uniunea Europeana, iar concurenta nu prea functioneaza, a declarat Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei, care adauga ca a prezentat in Parlament mai multe solutii pentru a veni in sprijinul…

- Angela Merkel este din nou cea mai puternica femeie din lume in topul Forbes pentru anul 2017. Revista economica americana, care publica anual clasamentul The World’ s 100 Most Powerful Women, acorda locul intai cancelarului german, pentru a saptea oara consecutiv. Merkel are 63 de ani si, ca element…

- Bancile din Romania practica comisioane mai mari decat in alte state ale Uniunii Europene. In plus, deși pe piața exista tot mai multe instituții, concurența este una scazuta, la fel și mobilitatea clienților, spune președintele Consiliului Concurenței. Profiturile si comisioanele practicate de bancile…

- In conformitate cu prevederile art, 22^1 din Legea 76/2002 privind sistemul de protecție sociala, persoanele care sunt supuse legislației de asigurari sociale din Romania, in condițiile prevazute de reglementarile Uniunii Europene cu privire la aplicarea regimului de securitate sociala a salariaților,…

- "Am reusit sa obtinem sprijinul majoritatii pentru finantarea programului pe care l-am anuntat la inceputul anului, si anume, programul prin care ne propunem sa acordam bilete interrail, cu care orice tanar european care implineste 18 ani poate calatori gratuit timp de 30 de zile in Uniunea Europeana.…

- Parintii pot obtine in strainatate alocatie pentru copil daca fac dovada ca lucreaza de cel putin trei luni cu forme legale in tara respectiva si completeaza un formular special, numit E411. Parintele trebuie sa completeze formularul E411, apoi sa il depuna fie la Agenția de Prestații Sociale…

- Uniunea Europeana a acordat Sudanului 106 milioane de euro ca ajutoare pentru populatia afectata de dezastre naturale, a anuntat duminica ministrul sudanez de externe, Attal-Mannan Bakheet, cu ocazia vizitei la Khartoum a comisarului european pentru ajutoarele umanitare si managementul crizelor,…

- Cetatenii britanici care locuiesc in Spania vor putea sa ramana in tara chiar si in cazul in care Marea Britanie si Uniunea Europeana nu vor ajunge la un acord de Brexit, a anuntat duminica ministrul spaniol de Externe, Alfonso Dastis. "Sper ca va fi un acord (de Brexit). Daca nu va fi, atunci…

- Potrivit sondajului de opinie Parlametru privind percepția cetațenilor asupra Uniunii Europene și Parlamentului European arata o evolutie dezastruoasa. In vreme ce apartenența la UE este un lucru bun pentru 57% dintre cetațenii europeni, procentul romanilor care cred acest lucru a scazut in doar…

- ”Am constatat astazi ca nu s-au facut suficiente progrese pentru a trece la faza urmatoare in relatia cu Marea Britanie, insa acest lucru nu trebuie sa creeze un pesimism deosebit. S-a negociat, s-au apropiat oarecum pozitiile, dar nu suficient pentru a merge mai departe. Se va negocia in continuare…

- In ultima perioada vorbim tot mai mult de Centenarul Marii Uniri, de o Sarbatoare naționala a tuturor romanilor. In privința dimensiunii acestei aniversari, aș dori sa sugerez ca ar fi momentul potrivit pentru a lansa un adevarat proiect european al Romaniei, care deocamdata lipsește. Reafirmarea unor…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, joi și vineri, la reuniunea Consiliului European, la Bruxelles, unde se va discuta, in principal, despre migratie, agenda digitala a UE, securitate si aparare, relatiile dintre Uniunea Europeana si Turcia si dosarul nord-coreean. Conform Administrației Prezidențiale,…

- Președintele Klaus Iohannis va participa joi și vineri, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului European, in cadrul careia vor fi discutate, in principal, subiecte privind migrația, agenda digitala a Uniunii, securitatea și apararea, relațiile dintre Uniunea Europeana și Turcia, dosarul nord-coreean.…

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) se va reuni marti, incepand cu ora 14:00,pentru a discuta despre PESCO, programul de intarire a apararii comune a statelor din Uniunea Europeana. "Va fi analizata tematica privind cooperarea structurata permanenta, PESCO, implicatii pentru Romania.…

- Premierul britanic, Theresa May, ajunge astazi la Bruxelles pentru intalniri cu negociatorul-sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier si cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. Se incearca astfel deblocarea negocierilor pentru iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana,…

- Ministrul de Finanțe al Marii Britanii, Philip Hammond, a anunțat astazi ca zborurile dintre insula și Uniunea Europeana ar putea fi suspendate in ziua declanșarii Brexit, relateaza The Telegraph. Oficialul de la Londra a spus ca „in teorie admisibil” ca toate zborurile dintre țarile Uniunii Europene…