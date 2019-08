Potasiul este un mineral indispensabil care susține activitatea electrica a celulelor și are un rol important in regimul alimentar. Adoptand o dieta echilibrata care sa conțina fructe, legume și proteine ii putem oferi organismului acest element de care are nevoie. Potasiul poate reduce riscul de boli cardiovasculare și contribuie la transmiterea de oxigen catre creier. Mai mult, acesta controleaza contracția mușchilor și funcționarea nervilor, ajutand la reglarea tensiunii arteriale. Autoritatea Europeana pentru Siguranța Alimentara (EFSA) a stabilit ca doza zilnica recomandata organismului uman…