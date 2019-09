Posturi vacante la Teatrul Aureliu Manea Turda

Stiri pe aceeasi tema

- UAT Municipiul Turda organizeaza concurs in data de 08 octombrie 2019, orele 11,00 pentru ocuparea urmatoarelor functii publice de execuție vacante Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- UAT Municipiul Turda organizeaza concurs in data de 17 septembrie 2019, orele 11.00, pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante: Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Ziarul Unirea LOCURI de MUNCA in Alba: 451 de posturi disponibile in Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Campeni. Oferta completa AJOFM AJOFM Alba a transmis locurile de munca vacante la data de 13 august 2019, in Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Campeni. In județ sunt disponibile, in total,…

- Centrul Roman pentru Pregatirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale CERONAV organizeaza concurs pentru ocuparea functiilor contractuale vacante de: Un post expert consultant, grad II, in cadrul Serviciului Navigatie Maritima, conform H.G. nr. 286 23.03.2011 Patru posturi expert consultant,…

- In aceasta perioada sunt organizate mai multe concursuri, pentru ocuparea unor posturi vacante, in institutii publice din judetul Alba. Candidatii interesati de aceste locuri de munca trebuie sa indeplineasca anumite conditii, privind studii sau vechime in munca sau alte cerinte. POSTURI VACANTE: Inspectoratul…

- AFOFM Alba a transmis locurile de munca vacante la data de 25 iunie 2019, in Alba Iulia, Aiud, Blaj, Campeni, Cugir și Sebeș. Persoanele interesate sa ocupe un loc de munca pot viziona ofertele accesand www.anofm.ro, selectati AJOFM Alba, sectiunea Persoane fizice – Locuri de munca vacante sau se pot...…

- Consiliul Local al Comunei Draganesti Vlasca intregeste schema de personal a Serviciului de Alimentare cu Apa al Comunei Draganesti Vlasca, in acest sens organizand concurs pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a 5 functii contractuale vacante. E vorba de : 1 post sef serviciu; 1 post de contabil;…

- Agentia Romana de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare din Constanta organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiilor contractuale vacante, dupa cum urmeaza:Grup Navebull; ofiter mecanic secund maritim 1 post;bull; ofiter mecanic maritim 10 posturi.Conditiile specifice…