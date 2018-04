Stiri pe aceeasi tema

- Sistemul va reduce timpul de reactie in caz de urgenta In aceasta sambata a intrat in vigoare reglementarea Uniunii Europene care impune instalarea pe toate autovehiculele noi a sistemului eCall. Acesta lanseaza automat apeluri de urgenta in caz de accident, informeaza DPA. In ceea ce priveste autoturismele…

- 8000 de polițiști și 300 aparate radar Peste 8.000 de politisti vor actiona, zilnic, in perioada 31 martie - 2 aprilie, pentru asigurarea ordinii si linistii publice, cu peste 300 de aparate radar in intreaga tara, anunta Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR). Politistii vor actiona cu peste…

- Primaria Sectorului 1 va demara un program de sterilizare gratuita a animalelor de rasa comuna si a metisilor acestora, aflati in proprietatea persoanelor fizice. Hotararea aparține Consiliului Local Sector 1 și a fost adoptata in ședința din 29 martie 2018, in conformitate cu Hotararea Guvernului…

- La propunerea Primarului General, Gabriela Firea, consilierii generali au aprobat astazi proiectele de hotarare privind delegarea unor servicii publice catre 9 dintre cele 22 de companii care formeaza Holdingul Municipal. Companiile au scopul de a eficientiza administrarea patrimoniului public si de…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 90/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene.Potrivit actului normativ, in…

- ​Persoanele propuse pentru Consiliul de Administratie al SRTv vor validate miercuri in plenul Camerelor reunite ale Parlamentului, dupa ce marti au fost audiate si au primit aviz favorabil din partea Comisiilor reunite de cultura, transmite Agerpres.

- Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Sapoca, judetul Buzau, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata pentru urmatoarele functii: Director de ingrijiri in cadrul Comitetului Director, post vacant, de conducere, pe perioada nedeterminata, Director financiar-contabil…

- Si doar atat???? In urma cu vreo doi ani, o femeie devenea victima unui accident de munca, prin prinderea mainii drepte, dominante (a tuturor celor 5 degete și a palmei) la un calandru fierbinte dintr-o calcatorie industriala. Rezultatul final, obținut dupa mai mult de 10 intervenții chirurgicale succesive,…

- Presedintele Curtii Constitutionale, Valer Dorneanu, spune ca CCR nu mai vrea sa fie implicata in Mecanismul de Copperare si Verificare si ca va discuta cu comisia MCV doar despre activitatea Curtii, nu si a altor institutii, cum sunt Parlamentul, instantele de judecata, Parchetul deoarece Curtea nu…

- Institutii publice din Caras-Severin au anuntat vacante mai multe posturi. Locurile de munca sunt destinate atat persoanelor cu studii superioare, cat si celor cu studii medii. Informatii privind conditiile de participare la concurs, precum si alte date suplimentare pot fi obtinute la sediile institutiilor…

- Ministerul Apararii Nationale a primit dezlegare de la Guvern sa demareze o campanie de angajari masive in sistem. Concret, 6.400 de posturi au fost deblocate in Armata Romana, iar in perioada urmatoare vor fi incadrati soldati, subofiteri, maistri militari, ofiteri, dar si 400 de medici si 50 de psihologi.

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) si Comisia Electorala Independenta (IEC) din Regatul Hasemit al Iordaniei au semnat un memorandum de asistenta si colaborare in domeniul electoral, a informat AEP, luni, prin intermediul unui comunicat. 'Cele doua parti si-au reafirmat, cu acest prilej, angajamentul…

- Mai multe instituții din Alba organizeaza concursuri pentru posturi vacante, in perioada urmatoare. Candidatii trebuie sa indeplineasca anumite conditii, privind studii sau vechime in munca sau alte cerinte. Posturi vacante la data de 11 martie 2018 si conditii de participare la concurs: *Primaria Comunei…

- potrivit unui proiect de ordonanta de urgenta elaborat de Finante Drepturile de proprietate intelectuala, care includ si drepturile de autor, vor fi scoase din categoria veniturilor independente si tratate separat de Fisc. Pentru acestea va fi reintrodusa retinerea la sursa a contributiilor la pensii…

- Amenzi pentru zgomotele mai mari de 35 de decibeli din locuinte Senatul a adoptat, in sedinta de astazi, propunerea legislativa prin care se stabilesc limite de zgomot maxim admisibile in locuinte si institutii publice si amenzi pentru depasirea acestor limite. Propunerea legislativa de modificare…

- Atentie cu zgomotele! S-a schimbat pragul maxim admis in locuinte si institutii. Amenzile pentru depasiri Senatul a adoptat, in sedinta de miercuri, propunerea legislativa prin care se stabilesc limite de zgomot maxim admisibile in locuinte si institutii publice si amenzi pentru depasirea acestor limite.…

- Inspectorii sanitari din cadrul Directiei de Sanatate Publica Suceava au efectuat, in luna februarie, 556 de controale la institutii si firme din judetul Suceava. 240 de controale au vizat domeniul alimentelor, iar 316 controale au fost in domeniul non-aliment.Inspectorul-sef al Serviciului Control…

- In luna martie vor fi organizate concursuri in mai multe institutii publice din judetul Alba. Pentru ocuparea posturilor, candidatii trebuie sa indeplineasca anumite conditii, privind studii sau vechime in munca sau alte cerinte. Posturi vacante si conditii de participare la concurs: Directia Generala…

- Primaria municipiului Turda organizeaza concurs in data de 30 martie 2018, orele 10,00 pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de director executiv, gradul II in cadrul Direcției tehnice Conditii specifice

- Primaria Comunei Pestișani, judetul Gorj, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a funcției publice de execuție, vacante, de consilier, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment Agricol, Fond Funciar. Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs…

- Un prim draft privind legea descentralizarii va fi gata abia la finalul anului 2019 Presedintele Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din Romania, Marian Oprisan, a declarat joi, dupa Adunarea Generala a Consiliilor Judetene din Romania, ca un prim draft privind legea descentralizarii va fi gata…

- Primaria Sighetu Marmației organizeaza concurs de recrutare și promovare pentru ocupare funcții publice in cadrul Direcției Venituri. Probele organizate pentru ocuparea funcțiilor vacante vor avea loc in luna martie. Este vorba despre concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie…

- In perioada februarie-martie, sunt organizate mai multe concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante in institutii publice din judetul Alba. Candidatii interesati de aceste locuri de munca trebuie sa indeplineasca anumite conditii, privind studii sau vechime in munca sau alte cerinte. Posturi vacante…

- La sfarșitul lunii februarie și in luna martie vor fi organizate concursuri in mai multe institutii publice din judetul Alba. Pentru ocuparea posturilor, candidatii trebuie sa indeplineasca anumite conditii, privind studii sau vechime in munca sau alte cerinte. Posturi vacante si conditii de participare…

- Primaria Municipiului Craiova organizeaza, la sediul central din str. A. I. Cuza, nr. 7, concurs de recrutare pentru ocuparea functiie publice de executie vacante de: -consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Administrare si Monitorizare Transport Public Local si ...

- In urmatoarea perioada, se organizeaza mai multe concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante in institutii publice din judetul Alba. Candidatii interesati de aceste locuri de munca trebuie sa indeplineasca anumite conditii, privind studii sau vechime in munca sau alte cerinte. Posturi vacante si…

- ANUNT Privind ocuparea prin transfer la cerere a functie publica de executie in cadrul Directiei Judetene pentru Cultura Bistrita - Nasaud in luna martie 2018. In conformitate cu prevederile Art.148 si Art.149, alin.(1)-(5) din Hotararea Guvernului Nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea…

- Paul Stanescu, propunerea PSD pentru Ministerul Dezvoltarii, a primit luni aviz favorabil de la comisiile de Administratie din cele doua camere ale Parlamentului. Paul Stanescu isi pastreaza fotoliul de la Ministerul Dezvoltarii. Acesta conduce ministerul din octombrie 2017, cand a inlocuit-o pe Sevil…

- Primaria municipiului Turda organizeaza concurs in data de 16 februarie 2018, orele 10,00 pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a functiei contractuale vacante de Inspector specialitate, gradul I in cadrul Serviciului

- Consiliul Judetean Buzau organizeaza concurs pentru ocuparea a trei posturi vacante din cadrul aparatului de specialitate al instituției. Acestea sunt: * inspector de specialitate, grad profesional IA, Biroul gestiuni și aprovizionare, Direcția economica; * inspector de specialitate, grad profesional…

- Inspectoratul General pentru Imigrari a primit aproape 500 de cereri de inscriere, pentru ocuparea celor 29 de funcții vacante scoase la concurs din sursa externa. Cei mai mulți candidați iși doresc ocuparea funcției de ofițer in cadrul Serviciului Analiza de Risc, unde au fost inregistrate peste 120…

- Inspectoratul General pentru Imigrari (IGI) anunta ca a primit aproape 500 de cereri de inscriere pentru ocuparea celor 29 de posturi vacante scoase la concurs din sursa externa. Cei mai multi candidati isi doresc ocuparea functiei de ofiter la Serviciul Analiza de Risc, unde au fost inregistrate…

- In perioada ianuarie-februarie, se organizeaza mai multe concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante in institutii publice din judetul Alba. Candidatii interesati de aceste locuri de munca trebuie sa indeplineasca anumite conditii, privind studii sau vechime in munca sau alte cerinte. Posturi vacante…

- Primaria Municipiului Constanta organizeaza concurs la sediul din bd. Tomis nr. 51 pentru ocuparea unor functii publice de executie vacante in cadrul Compartimentului Comunicare si Relatii Mass Media, astfel: inspector clasa I, grad debutant 2 posturi . Conditii: studii superioare de licenta in specialitatea…

- In saptamana 15-19 ianuarie, Inspectia de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Șerban Cantacuzino” al județului Prahova a desfasurat 8 actiuni de control la operatori economici si institutii din intreg judetul. De asemenea, personalul Inspectiei de Prevenire a efectuat activitati…

- Mai multe instituții din Alba organizeaza concursuri pentru posturi vacante, in perioada urmatoare. Candidatii trebuie sa indeplineasca anumite conditii, privind studii sau vechime in munca sau alte cerinte. Posturi vacante la data de 20 ianuarie 2018 si conditii de participare la concurs: *Directia…

- Directia Publica Judeteana de Evidenta a Persoanelor Constanta, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiilor publice de executie vacante, din cadrul Serviciului Stare Civila, dupa cum urmeaza: inspector studii superioare, clasa I, grad profesional debutant;…

- Ministerul Afacerilor Interne face angajari in Politie! Peste 700 de posturi au fost scoase la concurs la nivel național, trei dintre ele fiind in cadrul IPJ Gorj. Toti cei care sunt interesati de o cariera in domeniu mai au la dispozitie doar o saptamana pentru a se inscrie la examen.…

- La sfarșitul lunii ianuarie și inceputul lunii februarie vor fi organizate concursuri in mai multe institutii publice din judetul Alba. Pentru ocuparea posturilor, candidatii trebuie sa indeplineasca anumite conditii, privind studii, vechime in munca sau alte cerinte. Primaria Comunei Ciugud, cu sediul…

- Primaria municipiului Turda organizeaza concurs in data de 12 februarie 2018, orele 10,00 pentru ocuparea functiei publice vacante de șef serviciu, gradul II in cadrul Serviciului administrație publica locala. Read More...

- Primaria municipiului Turda organizeaza concurs in data de 12 februarie 2018, orele 10,00 pentru ocuparea functiei publice vacante de șef serviciu, gradul II in cadrul Serviciului administrație publica locala. Conditii

- Primaria municipiului Turda organizeaza concurs in data de 12 februarie 2018, orele 10,00 pentru ocuparea functiei publice vacante de Consilier I/asistent in cadrul Serviciului relații publice și resurse umane –

- Politia Romana scoate la concurs 770 de posturi de polițiști și personal contractual. 11 dintre acestea sunt la Inspectoratul Judetean de Politie Alba (10 din sursa externa, incadrare directa si unul prin reincadrare), proba scrisa fiind programata pentru data de 17 martie. Inscrierile se fac pana in…

- Inspectoratul de Poliție Județean Salaj organizeaza, in luna martie a.c., concurs cu recrutare din sursa externa pentru ocuparea a cinci posturi, dintre care: doua posturi de ofițer, unul la Serviciul Resurse Umane și unul la Serviciul Logistic; doua posturi de agenț la Serviciul Logistic și Financiar; un…

- La nivelul Consiliului Județean Timiș au fost elaborate, la finalul anului trecut, doua proiecte de hotarare referitoare la criteriile de selecție și la evaluarea proiectelor culturale și sportive care vor fi finanțate in 2018 din fonduri publice nerambursabile. “In cursul acestei saptamani…

- La inceputul acestui an se organizeaza mai multe concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante in institutii publice din judetul Alba. Candidatii interesati de aceste locuri de munca trebuie sa indeplineasca anumite conditii, privind studii sau vechime in munca sau alte cerinte. Posturi vacante si…

- Aerogara ieseana, care in ultimii ani a inregistrat cresteri de trafic impresionante, trece de cateva saptamani printr-o situatie incerta determinata de tensiunile dintre conducerea companiei si Consiliul de Administratie.

- Primaria Municipiului Constanta organizeaza concurs pentru ocuparea unor functii publice de executie vacante in cadrul Directiei Autorizare si Sprijin Operatori Economici, astfel: inspector clasa I, grad debutant 2 posturi . Conditii: studii superioare de licenta in specialitatea stiinte juridice, administrative,…

- La sfarsitul anului trecut, doua institutii publice din municipiul Constanta au ajuns in atentia autoritatii publice locale, care le a acordat unda verde pentru reabilitare. Astfel, Primaria Constanta a emis, la sfarsitul anului 2017, documentul necesar reabilitarii Institutului National de Cercetare…