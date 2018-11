Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Navala Romana din Constanta, Incinta Port nr.1, judetul Constanta, organizeaza concurs pentru ocuparea functiilor contractuale vacante, perioada nedeterminata de: Sef Birou Biroul ISM ISPS D1SSN ndash; 1 post nivelul studiilor: studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta…

- ”Vrei sa fii oficiant, casier, factor poștal, manuitor valori, șofer, agent transport valori, diriginte, agent curier sau muncitor necalificat? Vino alaturi de noi! Te așteptam sa faci parte din echipa noastra!”. Poșta Romana recruteaza personal in intrega țara. La nivelul județului Alba, sunt scoase…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Alba a transmis locurile de munca vacante la data de 23 octombrie 2018, in Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Campeni. In total, in județ sunt disponibile 635 posturi. Mai jos, lista locurilor de munca vacante in județul Alba și numerele de telefon…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Alba a transmis locurile de munca vacante la data de 16 octombrie 2018, in Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Campeni. In total, in județ sunt disponibile 598 posturi. Mai jos, lista locurilor de munca vacante in județul Alba și numerele de telefon…

- Angajari masive la Institutul Cantacuzino. Se cauta medici, biologi și asistenți. Ministrul Apararii Naționale, Mihai Fifor, anunța ca peste 500 de locuri neocupate sunt in cadrul Institutului Cantacuzino, precizand ca pana la sfarsitul anului vor fi angajati mai multi medici, biologi si asistenti.…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Alba a transmis locurile de munca vacante la data de 18 septembrie 2018, in Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Campeni. In total, in județ sunt disponibile 625 posturi. Mai jos, lista locurilor de munca vacante in județul Alba și numerele de telefon…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Alba a transmis locurile de munca vacante la data de 11 septembrie 2018, in Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Campeni. In total, in județ sunt disponibile 520 posturi. Mai jos, lista locurilor de munca vacante in județul Alba și numerele de telefon…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Alba a transmis locurile de munca vacante la data de 4 septembrie 2018, in Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Campeni. In total, in județ sunt disponibile 446 posturi. Mai jos, lista locurilor de munca vacante in județul Alba și numerele de telefon…