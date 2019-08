Stiri pe aceeasi tema

- Huawei a prezentat, vineri, noul sau sistem de operare, Harmony OS sau Hongmeng in chineza. Compania sustine ca sistemul poate fi utilizat in orice, de la smartphone-uri pana la boxe inteligente, si chiar si in masina, pentru a crea un "ecosistem pentru dispozitive", relateaza The Verge.…

- Alianta Nord-Atlantica trebuie sa inteleaga implicatiile ascensiunii Chinei, in contextul in care Beijingul isi extinde influenta pe tot globul, inclusiv in zone in care ar putea deveni o provocare pentru membrii organizatiei de securitate, a declarat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, potrivit…

- ​Shayna Jack, detinatoarea recordului mondial în proba de stafeta 4x100 m cu echipa Australiei, depistata pozitiv la un control antidoping, a declarat, duminica, faptul ca substanta dopanta incriminata favorizeaza masa musculara, sustinându-si nevinovatia, informeaza AFP.Detinatoare…

- Armata Japoniei si-a mobilizat avioanele de lupta pentru a intercepta aeronave ale Rusiei si Chinei, printre care si un avion de observatie rus asupra caruia fortele sud-coreene au tras focuri de avertizare dupa ce acesta a patruns in spatiul aerian deasupra unei insule revendicate atat de Seul,…

- Inotatorul bacauan Daniel Martin pleaca luni la Mondialele din Coreea de Sud, unde spera sa realizeze baremul de participare la Olimpiada de anul viitor, din Japonia. Macar unul din trei 30 de ore de zbor pentru a recupera 30 și ceva de sutimi de secunda. Nu, nu-i o gluma. Cel mult, un paradox. Și sigur…

- ''Este un pericol pentru pacea mondiala. Trebuie sa contracaram aceasta evolutie negativa'', a declarat Maas marti in Suedia.Seful diplomatiei germane se afla la Stockholm pentru o reuniune cu peste zece state nenucleare, inclusiv Canada, Germania si Japonia, intr-o incercare de consolidare…

- AFP, care citeaza declaratia respectiva, arata ca oficialul a refuzat sa ofere detalii, aratand ca tranzactiile respective "sunt secrete deoarece, daca ar fi cunoscute, Statele Unite le-ar pune capat imediat", scrie Agerpres. SUA au incetat la sfarsitul lui mai derogarile de la interdictia…

- Cele mai multe persoane au votat pana acum in Australia. Inainte de deschiderea sectiilor de votare din Romania, s-a mai votat in Afganistan, Azerbaidjan, Kazahstan, Uzbekistan, Singapore, Noua Zeelanda, Japonia, China, Emiratele Arabe Unite, Coreea, Vietnam, Malaezia, Iran, Sultanatul Oman, Filipine,…