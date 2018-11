“Postul și rugăciunea sunt aripile sufletului” / VIDEO Confuzia mare a multor creștini este in a reduce sau a asemui postul cu dieta, nutriția, regimul de slabitori, un mod de viața cumpatat, cu viața vegana ori yoghina. Ele au ceva comun, ca forma alimentara, insa, postul bisericii este net superior ca treapta de infranare, avand in componența scopul sacru: intalnirea cu Dumnezeu, prin The post “Postul și rugaciunea sunt aripile sufletului” / VIDEO appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Sa nu blestemam ac, ata, fir de praf, animal, om, lucru, pom, stea, soare, picatura de apa. Pentru ca, in clipa in care am bestemat, blestemul se intoarce peste noi. Cand blestemi, il obligi pe Dumnezeu sa opreasca anumite sentinte si le dai tu! Si, in momentul cand ai blestemat tu si nu mai da The…

- In post se postește de VORBE GRELE, se postește de BLESTEME, se postește de URA, se postește de clevetire, se postește de ținerea de minte a raului. POSTUL LIMBII – Acest organ mic și neinsemnat are o vama intreaga, data de Dumnezeu spre vazduhuri. Limba este și cea care binecuvanteaza, limba lauda…

- “Ce a unit Dumnezeu, omul sa nu desparta!” “Asa incat, nu mai sunt doi, ci un trup.“(Mt. 19: 3-6). DESPARTIREA. Am vazut foarte multe divorturi in care nu neaparat a stat greseala la baza. O sa va dau un exemplu in care am judecat o situatie la rece (care exista si astazi): O familie exemplara! The…

- – Pana unde merg sacrificiile pentru a gasi sufletul pereche? Sa luam un exemplu: un barbat este casatorit si intalneste alta femeie si are senzatia ca ea este aleasa lui! – Acolo iei un ciomag si ii tragi pe spate! – Barbatului casatorit, da? – Da! Si ii spui: Dragul meu, esti barbat al unei The post…

- – Cum afecteaza banul relatia dintre partenerii de cuplu? – Foarte rau si foarte urat! Doamne!!! Cred ca e cel mai mare cosmar, la ora actuala, atunci cand ajung doi soti sa-si imparta cuibul conjugal, casa, agoniseala lor si munca lor de cinci sau zece ani, cat or fi stat ei impreuna, dar cu sadismul…

- Ai divorțat, da? Ai copii și ai femeie! Ești barbat, te-ai indragostit de alta femeie! Du-te și da femeii casa și copiii, trece pe numele lor tot și du-te in lumea ta, la “draguta”, muncește din nou și fa o alta gospodarie. Ca tot te-a luat ca ești tare și mare! Trebuie sa te ia The post Daca ai plecat,…

- Biserica poate castiga spiritual prin indreptarea unui intelectual care poate fi oglinda multor oameni! Ca spun oamenii: mai, l-am vazut pe judecator la biserica, l-am vazut pe profesor la biserica, l-am vazut pe director la biserica, l-am vazut pe doctor la biserica. Da, e imaginea aia romaneasca,…

- Președintele Klaus Iohannis a sugerat, joi, intr-o declarație de presa susținuta inaintea reuniunii Consiliului European de la Bruxelles, ca va respinge propunerea ministrului justiției, Tudorel Toader, pentru șefia DNA. In plus, Iohannis nu a ratat ocazia sa atace din nou Guvernul și coaliția PSD –…