Postul Paștelui 2019. De ce se ține Postul Mare 40 de zile? Simbolul ascuns din Biblie Postul Paștelui 2019. De ține Postul Mare 40 de zile? Simbolul din Biblie. In Biblie se regasește de mai multe ori numarul 40: potopul a durat 40 de zile și 40 de nopți (cfr. Gen 7,12). Evreii au trait in pustiu 40 de ani (cfr. Deut 8,2). Ezechiel a stat culcat 40 de zile pe partea dreapta, ca simbol al pedepsei divine asupra cetații Ierusalimului (cfr. Ez 4,6). Postul Paștelui 2019. De ține Postul Mare 40 de zile? Simbolul din Biblie.De asemenea, Moise a postit timp de 40 de zile pe muntele Sinai inainte de a primi Tablele Legii (cfr. Ex 24, 12-17). Tot 40 de zile a calatorit Ilie prin… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Stiri pe aceeasi tema

