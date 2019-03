Postul Paștelui 2019. Cine nu are voi să țintă post. Medic: Pot avea mari probleme Postul Paștelui 2019. "Sunt situații in care oamenii vor, cu orice chip, sa țina post. Daca toata familia ține post, trebuie sa știți ca in cazul copiilor, durata maxima este de trei zile. Perioadele mai indelungate de privațiuni alimentare pot produce deregla intr-un organism aflat in creștere. Hormonii de crestere depind de aminoacizi esentiali care exista doar in carne. Șase zile este durata maxima a perioadei de post pentru adolescenti pentru ca organismul lor se afla in transformari neuro-hormonale. Postul Paștelui 2019. Nici persoanele in varsta nu trebuie sa tina post mai mult… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

