Stiri pe aceeasi tema

- Daca vrei sa atragi abundenta si prosperitate pentru tine si cei pe care ii iubesti, trebuie sa rostesti urmatoarele cuvinte pentru a declansa Legea Atractiei, scrie realitatea.net.Vin din lumina si abundenta lui Dumnezeu. Am aceeasi inima precum Dumnezeu.

- Dupa ce Iisus Hristos si-a inceput lucrarea mantuitoare pe pamant a mers la Sfantul Ioan Inaintemergatorul si s-a botezat in apa Iordanului. Apoi a mers in desert si nu s-a atins de hrana timp de 40 de zile si de 40 de nopti intarindu-se astfel pentru lupta cea grea pe care o avea de dus pentru a indeplini…

- Dorul de-a grai catre Tine, Doamne, ma silește sa-Ți vorbesc, dar nevrednicia și pacatoșenia mea imi poruncesc sa tac. Durerile și necazurile vieții ma indeamna sa cuvantez, dar faradelegile trecutului imi spun sa fiu mort.

- O, Preasfanta Fecioara, primeste aceasta rugaciune de la nevrednicii robii Tai si roaga-L pe Fiul Tau si Dumnezeul nostru ca si noua tuturor, celor ce ne inchinam cu credinta si cu umilinta inaintea icoanelor Tale, sa ne daruiasca bucurie neasteptata dupa trebuinta fiecaruia.

- Cu toții ne dorim sa avem parte de ințelegere și armonie in familie, alaturi de cei dragi. Din pacate, lucrurile nu merg mereu in favoarea noastra și ajungem sa fim partași la certuri și numeroase scandaluri.

- Pe data de 16 ianuarie este sarbatoare importanta in calendarul ortodox. Orice bun creștin trebuie sa știe ce semnifica aceasta, dar și ce rugaciune este bine sa spui in aceasta zi, pentru a-ți merge bine și pentru ca dorințele tale sa devina realitate.

- Sarbatoare importanta pentru crestini pe 9 ianuarie. Sfantul Mucenic Polieuct este praznuit, in fiecare an, in aceasta zi. Sfantul Mucenic Polieuct a devenit un exemplu pentru crestini datorita dorintei sale de a alege calea credintei, la indemnul unuia dintre bunii sai prieteni.

- Sfantul Spiridon este sarbatorit de crestini, in fiecare an, in Postul Craciunului. Sfantul Spiridon este trecut in calendar pe 12 decembrie, iar aceasta zi este una dintre mai importante din timpul anului.