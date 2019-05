Stiri pe aceeasi tema

- Deputat Simona Bucura Oprescu: Camera Deputatilor a votat pentru repatrierea rezervei de aur a Romaniei Camera Deputatilor, in calitate de for decizional, a adoptat astazi proiectul de lege initiat de PSD pentru repatrierea integrala a rezervei de aur a Romaniei. Proiectul de lege a vizat modificarea…

- Parlamentul grec a votat, miercuri, pentru demararea unei campanii diplomatice pentru a determina Germania sa plateasca pentru daunele provocate de ocupația nazista din perioada celui de-al Doilea Razboi Mondial, scrie Reuters. O comisie parlamentara a declarat în 2016 ca refacerea statului…

- Firmele care vand produse cu o calitate diferita in tarile europene vor plati amenzi de pana la 4% din cifra de afaceri, a anuntat comisarul European pentru Justitie si Protectia Consumatorilor, Vera Jourova, aflat la Bucuresti. Aceasta a povestit ca a experimentat chiar ea diferenta acestor…

- Romania va avea, pana in anul 2021, un portal de informatii integrate cu privire la situatia, la zi, a fiecarui contribuabil, a declarat, miercuri seara, ministrul Comunicatiilor si Societatii Informationale, Alexandru Petrescu. "Chiar la Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale…

- Retailerul german Metro AG si-a propus sa ajunga la un acord privind vanzarea lantului de hypermarketuri Real, in lunile aprilie sau mai, a declarat, joi seara, directorul general al Metro, Olaf Koch, citat de Reuters. Koch a dezvaluit ca Metro poarta discutii cu cinci firme interesate de…

- O decizie recenta a oficialitaților din Hanovra de a adopta termeni neutri de gen a iscat o controversa la nivel lingvistic, iar un grup de peste 70 de personalitați a publicat o petiție prin care cere renunțarea la aceste noi practici lingvistice, relateaza New York Times. Propriu-zis, Hanovra…

- Statele Unite s-au mentinut si in 2018 pe prima pozitie in topul importatorilor de bunuri "made in Germany", arata datele publicate luni de Oficiul federal de Statistica din Germania (Destatis), transmite DPA. Anul trecut, SUA au achizitionat bunuri in valoare de 113,5 miliarde euro (128,4…

- Parlamentul landului Brandenburg a devenit joi primul legislativ regional al Germaniei care obliga partidele sa prezinte la alegeri liste paritare, cu un numar egal de barbati si femei, aproband o lege care ar urma sa se aplice la alegerile regionale ce se vor desfasura in acest land pe 1 septembrie,…