Postul de televiziune Digi24 inchide statii locale

Stiri pe aceeasi tema

- „Digi | RCS & RDS va derula, incepand cu luna februarie, un proiect de eficientizare a activitatilor din trustul media (in special in televiziune), constand in extinderea retelei de corespondenti locali din tara si in consolidarea redactiei centrale a postului Digi 24. Totodata, pentru a optimiza utilizarea…

- Prezentatorul emisiunii „24/7“ Tudor Musat paraseste televiziunea, precum alti cativa reporteri, dar si editori si producatori. Totodata, postul de televiziune a anuntat ca va inchide studiourile locale.

- RCS & RDS a decis sa iși inchida studiourile teitoriale, opt la numar, dar iși da afara și mai mulți angajați de la sediul central! Primul care și-a asumat faptul ca Digi 24 nu i-a mai propus continuarea contractului este Tudor Mușat.Joi seara, Mușat a prezetat ultima ediție a emisiunii…

- Franta va repatria in saptamanile urmatoare, pentru a fi judecati, aproape 130 de cetateni francezi (barbati si femei) suspectati de jihadism si incarcerati in Siria, a informat marti postul de televiziune BFMTV. Aceasta este prima data cand Parisul organizeaza o astfel de repatriere masiva de jihadisti…

- Vladimir Draghia s-a intors in Republica Dominicana, la show-ul Exatlon. Nu a mers singur, ci insoțit de familia sa. Vladimir Draghia și Giani Kirița vor fi antrenori in cel de-al treilea sezon al reality show-uluiExatlon. Vladimir Draghia a ajuns in Republica Dominicana, acolo unde se desfașoara…

- Realitatea TV trebuie sa si opreasca emisia obisnuita pentru 10 minute, joi, intre orele 19.00 si 19.10, potrivit unei decizii luate marti de CNA, care a sanctionat postul TV pentru modul in care a relatat evenimentele din timpul mitingului diasporei din 10 august 2018.Decizia a fost luata in baza paragrafului…

- Postul de televiziune turc A-Haber a difuzat imagini de pe camere de supraveghere in care pot fi vazuți trei barbati ce transporta saci in care s-ar afla - potrivit sursei citate - cadavrul dezmembrat al jurnalistului saudit Jamal Khashoggi dupa ce a fost ucis in interiorul consulatului tarii sale din…

- Un tribunal polonez a condamnat vineri canalul german de televiziune ZDF sa plateasca daune si sa publice scuze fostilor combatanti din rezistenta antinazista care s-au declarat bulversati de serialul ''Mamele noastre, tatii nostri'' (Unsere Mutter, unsere Vater), relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.Citește…