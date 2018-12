Postul de manager al Institutului Inimii din Copou, scos la concurs Conform calendarului, cei interesati sa se inscrie la competitie pot sa viziteze pe 10 decembrie unitatea medicala, iar termenul limita de depunere a dosarelor de inscriere este 7 ianuarie 2019. Proiectele de management ale candidatilor vor fi afisate pe site-ul unitatii medicale pe data de 14 ianuarie, sustinerea publica fiind programata pentru data de 21 ianuarie. Printre cerintele necesare inscrierii pe postul de manager se numara si absolvirea unor cursuri de perfectiona (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

