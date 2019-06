Stiri pe aceeasi tema

- Postul de arhitect al orașului Targu Jiu va fi scos pentru a treia oara la concurs. Pana acum nu s-a reușit angajarea unui specialist care sa se ocupe de atribuțiile de arhitect al municipiului. Ultima data au fost facute toate demersurile legale pentru organizarea concursului, insa nu s-a prezentat…

- "Solicit demisia lui Ludovic Orban din functia de presedinte al Partidului National Liberal! Ca cetatean al Romaniei care crede in oprirea declinului si in restartarea in bine a tarii lui, ca presedinte al PNL Targu Jiu si ca primar ales de romani patrioti, intr-unul dintre cele mai rosii judete…

- Edilul municipiului Targu Jiu, Marcel Romanescu, asteapta ca Aparegio si Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara – ADIA sa ii comunice oficial majorarea tarifului la serviciile de apa si canal. Majorarea aprobata este de 7%. Motivul invocat de Aparegio se refera la acoperirea inflatiei si la faptul…

- Postul de arhitect-sef al municipiului a fost din nou scos la concurs. Recrutarea o face Agentia Nationala a Functionarilor Publici (ANFP), iar concursul va avea loc pe 28 mai, la Bucuresti. Din Comisia de evaluare vor face parte si reprezentanti ai municipalitatii iesene. ANFP organizeaza pentru a…

- Edilul anunta ca daca sefii companiei miniere nu se vor ține de promisiuni și nu le vor pltati cetațenilor din Roșia de Amaradia banii pe uzufruct pe anul 2017 pana pe 13 mai, va aduce oamenii din comuna la Targu-Jiu in fata sediul CE Oltenia. Luni, doi membri ai Directoratului CE Oltenia, Daniel Burlan…

- Primarul municipiului Targu Jiu, Marcel Romanescu, a anuntat vineri, pe pagina sa de Facebook, ca a fost finalizata parcarea din zona industriala Rostramo a orasului, fiind realizate 140 de locuri, potrivit Agerpres. Potrivit edilului, locurile de parcare realizate au menirea dezvoltarii zonei…

- Primarul liberal al municipiului Targu Jiu, Marcel Romanescu, a declarat ca nu este niciun fel de problema ca a fost fotografiat saptamana trecuta alaturi de doi social-democrati de frunte. Este vorba de Olguta Vasilescu, consilier al premierului Dancila, si Claudiu ...

