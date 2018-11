Postul Craciunului. Ce nu trebuie sa faci in Postul Nasterii Domnului. Ce rugaciuni e bine sa spui in timpul postului

Stiri pe aceeasi tema

- Ce se mananca in postul Craciunului este intrebarea care și-o pune orice creștin in perioada ultimului post din anul 2018. Postul reprezinta curațirea fizica și spirituala, iar la nivelul lumesc primul pas este eliminarea alimentelor de origine animala și inlocuirea lor cu cele vegetale. Postul este…

- Sarbatoriti de Biserica Ortodoxa la 22 octombrie, dar si la 4 august, sfintii sapte tineri din Efes, cunoscuti si sub numele de „cei sapte adormiti", scot in evidenta, prin viata lor, modul in care Dumnezeu lucreaza prin sfintii Sai pentru unitatea Bisericii. Intr-o perioada in care ...

- Vineri, 7 septembrie, incepand cu ora 7.00, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va oficia Sfanta Liturghie, urmata, de la ora 9.00, de Taina Sf. Maslu la biserica "Sfintii Imparati Constantin si Elena" din Medgidia biserica de lemn, zona IMUM .Apoi, de la ora 19.00, ierarhul nostru va oficia Taina…