- Toata lumea este de acord ca acordarea primului ajutor ar trebui sa fie cunoscuta de cat mai multe persoane. Fie ca este vorba despre adevarate situatii grave sau despre mici incidente pe care suntem nevoiti sa le tratam pe loc, o serie de mituri acopera procedurile corecte prin care se efectueaza acordarea…

- CSM Bucuresti a ocupat locul al treilea in clasamentul final al Grupei principale 1 a Ligii Campionilor la handbal feminin, dupa ce a fost invinsa, in deplasare, de formatia rusa Rostov pe Don cu scorul de 25-24 (9-12). CSM Bucuresti a facut o prima repriza foarte buna in care a dominat si a condus…

- Israela Vodovoz a murit in locuința ei, iar avocata ei a dezvaluit cauza adevarata a morții. Rodica Bucur, avocata Israelei a povestit in direct la o emisiune tv despre ultimele momente din viața ei, dar și ce a condus la acest eveniment tragic. Conform avocatei, Israela ar fi murit din cauze naturale,…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Adrian Dobre, a expliat ca nu exista nicio intenție din partea partidului de a cenzura Realitatea TV și prezența lor la Congres. Dobre a explicat ca s-au acreditat deja 5 mini-studiouri la Sala Palatului, iar pentru ca Realitatea TV inca nici nu a trimis documentele,…

- Vatmanii si soferii CTP Iasi au o meserie foarte riscanta si periculoasa. Aceasta este concluzia la care au ajuns jandarmii ieseni, dupa primele sesiuni de instruire pe care le-au desfasurat la sediul institutiei. Angajatii companiei de transport au ridicat numeroase probleme cu care se confrunta pe…

- Informatie surprinzatoare pe scena politica. Numele presedintelui Klaus Iohannis este luat in calcul la Bruxelles pentru pozitia de viitor presedinte al Consiliului European, pozitie ocupata in prezent de Donald Tusk, fost premier al Poloniei, anunta Hotnews, citând surse.

- In condițiile meteo actuale, de temperaturi scazute, viscol și ninsoare, cele noua puncte Puncte de Informare și Asistența amplasate in zonele intens circulate din Sectorul 6 inca din luna ianuarie 2018 iși dovedesc utilitatea, oferind cetațenilor care trec prin preajma posibilitatea de odihna in spații…

- Investigatorii din Dubai au inchis marti ancheta deschisa in cazul mortii vedetei de la Bollywood Sridevi Kapoor si au predat corpul acesteia rudelor, informeaza DPA. Corpul actritei a fost imbalsamat si va fi transferat cu avionul la Mumbai pentru incinerarea sa, prevazuta in urmatoarele…

- Doar unul dintre cei doi candidați inscriși la concurs a trecut de proba eliminatorie (validarea dosarului) și urmeaza ca saptamana viitoare sa susțina proba scrisa. Din luna martie, Constantin Nițuc, actualul purtator de cuvant al Primariei Barlad sau, mai pompos spus, șeful Biroului Presa, Relații…

- Dupa ce in Monitorul de Suceava a aparut reportajul „O familie cu cinci copii, cu varste cuprinse intre 2 și 11 ani, din Calinești-Enache, are nevoie urgenta de ajutor", o mulțime de oameni le-a sarit in ajutor. In seara primei zile de Craciun, Nicolae și Florentina Huțan au pierdut ...

- Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane informa ieri, in jurul orei 15:30, ca pe secția de cale ferata 401, in zona stației Salva (județul Bistrița-Nasaud), locomotiva trenului IR 1833, care circula pe relația Iași — Timișoara, s-a defectat in timpul deplasarii. Trenul…

- Un proiect de lege prevede acordarea sumei de 10.000 de euro copiilor nascuți dupa 1 iauarie 2018. Statul vrea sa ofere acesti bani pentru ca toti copii sa-si continue studiile, sa-și deschida o afacere sau sa își cumpere o casa din momentul când vor împlini…

- Operațiunea de salvare in cazul avionului prabusit cu 71 de oameni la bord s-a incheiat oficial. Cutiile negre ale aparatului de zbor au fost gasite, asa ca in curand ar trebui sa fie clare cauzele catastrofei aviatice.

- Statul vrea sa ofere acesti bani pentru ca toti copii sa-si continue studiile, sa-și deschida o afacere sau sa iși cumpere o casa din momentul cand vor implini 18 ani. Banii vor fi depusi la CEC Bank, astfel incat, cu tot cu dobanzi, in momentul implinirii a 18 ani, fiecare copil sa aiba in cont…

- Cel puțin o persoana a murit dupa ce un incendiu a izbucnit intr-o cladire aflata in vestul Londrei, provocand evacuarea locatarilor, a informat, astazi, brigada de pompieri, informeaza site-ul...

- Nutritionistul Cornelia Marin vine la Adevarul Live pentru a ne invata ce trucuri trebuie sa utilizam pentru a slabi rapid si sanatos. De la ora 11.00 ne va spune ce sfaturi le ofera concurentilor emisiunii si care sunt cele mai intalnite greseli care ne fac sa pierdem lupta cu kilogramele in plus.

- CHIȘINAU, 6 feb — Sputnik. Astazi, Biserica Ortodoxa face pomenirea Sfintei Xenia din Sankt Petersburg, numita „cea smerita și nebuna pentru Hristos". Ea mai este pomenita si pe 24 mai, ziua când a fost canonizata. Proclamarea ei ca sfânt a avut loc în anul 1988.…

- Un tanar de 24 de ani din orasul Bumbesti Jiu, judetul Gorj, se zbate intre viata si moarte dupa ce a fost injunghiat de mai multe ori de catre un alt barbat. Momentul atacului a fost surprins de catre o camera de supraveghere. In imagini se observa cum un tanar este alergat de catre doi barbati. Unul…

- Grecia va reusi o "iesire curata" din memorandumurile de imprumut, adica fara a contracta o linie preventiva de credit, este de parere ministrul grec de finante, Euclid Tsakalotos, potrivit Rador, care citeaza Reuters. Ministrul grec de finante a subliniat ca in lunile urmatoare, tara va elabora propriul…

- EXEMPLU… Dovezile de bunatate si solidaritatea cu semenii aflati in nevoie nu trebuie aratate doar de sarbatori, iar acest lucru il stie cel mai bine colectivul frumos de la A.S. Husana. Micii fotbalisti, coordonatorii lor, sponsorii si parintii celor mici s-au mobilizat din nou, impresionati de cazul…

- Pachetele de tigarete si tutun de rulat vor fi marcate cu un identificator unic, pentru a permite urmarirea fiecarui produs din momentul producerii pana in momentul vanzarii catre primul distribuitor de retail, a anuntat Agentia Nationala pentru Administrare Fiscala (ANAF), prin intermediul unui comunicat…

- Iata cum a fost asteptata Simona Halep, la aeroport, dupa ce a devenit vicecampioana la Australian Open. Tatal Simonei Halep a fost „certat” de cativa jurnalisti in momentul in care a vrut sa-si imbratiseze fiica. Putin inainte de ora 11:00, avionul care a adus-o pe Simona Halep in Romania a aterizat…

- Custodele Coroanei, Margareta, a primit cu tristete vestea mortii istoricului Neagu Djuvara si transmite condoleante familiei indoliate. "Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei romane, a primit cu tristete vestea trecerii la cele vesnice a istoricului Neagu Djuvara si, alaturi de…

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a povestit joi, cum i-a facut manevre de resuscitare, miercuri seara, unui barbat care incepuse sa se sufoce, intr-un avion care venea de la Oradea la Bucuresti, precizand ca nu a fost prima oara cand resusciteaza persoane in timpul unei curse de avion. ”Am fost la…

- Alexandra, femeia ucisa de fostul ei iubit, militarul Florin Oprea, se afla intr-un salon de infrumusetare in momentul in care a fost injunghiata mortal. Rodica Baragan, manichiurista care ii facea unghiile in momentul in care a aparut in salon Florin Oprea, a povestit ultimele clipe din viata Alexandrei.

- Cei 12 oameni care mai traiesc in Vadu Dobrii, un sat din munti, izolat de caderile masive de zapada, au primit un ajutor nesperat de la pompieri si salvamontisti. In urma cu cateva zile locul ramasese in bezna din cauza viscolului.

- Caz cu adevarat uluitor in Asia, dupa ce un calugar budist a fost dezgropat la 2 luni de la funeralii, ca parte dintr-o ceremonie budista. Calugarul Luang Phor Pian, originar din Cambodgia, a murit in noiembrie 2017, in Bangkok, Thailanda.In momentul mortii sale, trupul lui a fost ingropat…

- TaurNu e pentru cine se pregateste, ci pentru cine se nimereste. Aceasta este impresia pe care o are nativul Taur aflat in fata unei schimbari dramatice. In bine, atentie! A trait in ultima perioada dezamagiri cumplite, s-a simtit lasat deoparte, neglijat, umilit. Insa acesta este momentul…

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu si s-a adresat Ministerului Sanatatii in legatura cu situatia cadrelor medicale si a farmacistilor care au promovat examenul de rezidentiat, dar nu le-a fost confirmat titlul de medic, medic dentist sau farmacist. Potrivit News.ro, ‘Seful Sectiei de chirurgie…

- O singura persoana care și-a dat demisia și vrea sa lucreze din nou in Poliție s-a inscris pentru concursul prin reincadrare, pentru ocuparea unui post de ajutor de șef de post la Poliția Crușeț. Reprezentanții IPJ Gorj refuza deocamdata sa faca public numele candidatului. Inscrierile se vor incheia…

- Potrivit unui comunicat de presa, de marti al Directiei Generale Anticoruptie, ofiterii de politie judiciara ai Directiei Generale Anticoruptie Timis, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timis, au prins in flagrant un agent de politie din cadrul IPJ Timis,…

- Teodor s-a nascut prematur, la doar 32 saptamani, avand o greutate de 1.300 de grame, dupa o serie de complicatii, dar a dat dovada ca este un adevarat luptator inca din burtica mamei. Usor-usor, totul revenea la normal in familia Lupea, bebelusul crestea frumos, lua in greutate, insa toata armonia…

- Statul roman a semnat contractul pentru cumpararea a 227 de transportoare blindate de tip Piranha V de al compania americana General Dynamics. Ceremonia s-a desfașurat la Ministerul Apararii, in prezența ministrului de resort, Mihai Fifor, și a premierului Mihai Tudose. Șeful guvernului a subliniat…

- Dupa ce ieri in presa a aparut o știre despre o femeie care a adus pe lume doi gemeni in timp ce se deplasa spre spital, internetula rabufint. Pe un site de socializare o femeie a decis sa nu pastreze tacerea și sa povesteasca drama prin care a trecut proaspata mamica și astfel sa incerce sa mobilizeze…

- Papa Francisc, in cea mai recenta initiativa a sa catre cei care traiesc la marginea societatii, le ofera saracilor, celor fara adapost si migrantilor din Roma posibilitatea de a merge la un spectacol de circ.

- Lale Sokolov a trait pentru mai bine de 50 de ani cu un mare secret pe umeri, secret ce a luat naștere intr-unul dintre cele mai oribile locuri cunoscute de omenire: Auschwitz. In acelasi timp, a fost și locul unde, printre mirosurile de moarte și oroare, și-a gasit adevarata iubire.

- Scenele șocante au fost surprinse la un circ din Belarus. O artista la trapez a cazut mai mult de zece metri in gol, dupa ce a fost scapata de partenerul ei in timpul unei acrobații și aruncata in afara plasei de siguranța, de care a incercat fara succes sa se agațe.

- HOROSCOP BERBEC Ceva iti spune sa stai pe loc momentan, sa nu dai frau liber energiei tale debordante inaintea unui drum care nu duce chiar acolo unde sperai. Intuitia te trage de maneca si spune ca pe undeva ar exista un pericol sau un punct slab care poate strica totul la un moment…

- "De la inceput, de cand am venit la gala, am tot insistat ca trebuie sa schimbam lucrurile, sa facem lucrurile mai usoare sa se intoarca tinerii, sa vina in Romania sa lucreze. (...) Este un lucru pe care eu vreau sa il spun acum: nu este posibil ca, pentru a ocupa un post in medicina - si aici nu…

- Presedintele Executiv al PSD, Niculae Badalau, spune Guvernul ar putea fi restructurat, iar Executivul ar putea include 16 – 17 ministere, fata de 24, cate sunt in prezent, el apreciind ca este necesar si un Congres al partidului. In replica, vicepremierul Paul Stanescu spune ca un congres al partidului…

- Un incident grav a avut loc astazi in nord-estul Moscovei dupa ce un autobuz a intrat in plin in oamenii care așteptau in stație. In urma accidentului, trei persoane au fost ranite. Acesta este al doilea accident care a avut loc in Moscova, avand in vedere ca un alt autobuz plin cu pasageri…

- PERFORMERI…In anul 2017, la nivel guvernamental a fost demarat un program pilot care s-a vrut o incurajare pentru cultivatorii de tomate. La nivelul judetului Vaslui, programul a inclus peste 30 de cultivatori, persoane fizice sau juridice care s-au inscris chiar daca, la inceput, majoritatea s-au aratat…

- La scurt timp dupa ce a fost facuta publica prima imagine cu pazicul de vanatoare, care l-a confundat fiul primarului din comuna damboviteana Ludesti cu un mistret, internautii au luat foc. Unii dintre ei nu isi explica tragedia care s-a intamplat chiar in Ajun de Craciun.

- Barbatul de 29 de ani, care a murit in aceasta dimineata, dupa ce a pierdut controlul volanului si s-a izbit violent intr-un stalp, era polițist. Din primele informații se știe ca victima muncea in Departamentul Trupelor de Carabineri si se intorcea acasa, dupa serviciul din tura de noapte. Mai mult, tanarul…

- Invitata in platoul emisiunii "Xtra Night Show", Oana Zavoranu a avut o apritie de neimaginat! Aceasta s-a prezentat in emisiune cu motanul sau pe care tocmai l-a impaiat. Ei bine, aceasta a vorbit si despre momentul mortii sale!

- Cultivatorii de tomate in spatii protejate vor beneficia si in 2018 de schema de ajutor de minimis prevazuta pentru acest sector in Programul de Guvernare. Guvernul a aprobat in sedinta de astazi, printr o Hotarare, schema de Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a produsului tomate…

- Solstitiul de iarna | Cea mai scurta zi din an. Incepe iarna astronomica Momentul solstițiului de iarna este inceputului iernii astronomice. Pe 21 decembrie, va fi cea mai scurta zi din an. Apoi, pana la 21 iunie, durata zilelor va crește continuu, iar cea a nopților va scadea in mod corespunzator.…

- Cinci persoane, trei adulti si doi copii, au suferit arsuri in urma unei deflagratii produse in bucataria unei locuinte din localitatea Dorobantu, informeaza ISU Ialomita. Pompierii militari si echipaje ale Ambulantei au intervenit rapid pentru acordarea primului ajutor victimelor si transportul acestora…

- Targul de Craciun a fost animat de spectatori de toate varstele, veniți sa o asculte pe Lizz Mitchell. Rasputin, Daddy Cool, Bahama Mama și Feliz Navidad sunt cateva din piesele pe care oradenii le-au fredonat alaturi de Boney M. Program Targul de Craciun Oradea 2017 A treia ediție…