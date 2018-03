Stiri pe aceeasi tema

- Tot ceea ce face un crestin de-a lungul vietii sale este pus la socoteala in momentul in care acesta moare. In momentul mortii, el este ajutat, sau nu, de faptele si lucrurile pe care le-a zis sau le-a facut. Printre aceste lucruri se numara si tinerea posturilor.

- America trebuie sa-si creeze propria forta militara spatiala, a declarat presedintele american Donald Trump, la o întâlnire cu comandantii Marinei militare americane, potrivit AP.

- Municipiul Brasov are un nou secretar. Funcția este ocupata de Adriana Goran, care a ajuns la Brasov prin transfer de la Sacele, ocupand postul incepand cu data de 1 martie. Postul de secretar al municipiului Brasov a fost scos la concurs de trei ori in ultimul an, de catre Agentia Nationala…

- Incidentul reclamat de vasluianul in varsta de 40 de ani s-a petrecut miercuri, 7 martie, intr-o padure de pe raza comunei Osesti, unde barbatul se afla la munca alaturi de alti consateni. Aflati sub influenta bauturilor alcoolice, intre doi dintre muncitori a izbucnit un conflict, agresorul reprosandu-i…

- Realitatea TV a fost interzisa la Congresul PSD. Realizatorul Realitatea TV Rares Bogdan a precizat ca postul tv va organiza un studio in fata Salii Palatului, sambata, de la ora 11, la Congresul PSD. „Oficialii partidului ne-au informat ca postul nostru nu are acces in interiorul Salii Palatului, acolo…

- Mohamed Salah a donat bani pentru un spital din Cairo. Atacantul face furori la FC Liverpool. Atacantul egiptean Mohamed Salah, care joaca la echipa engleza Liverpool, a donat suma de 12 milioane de lire egiptene (aproape 500.000 de lire sterline) spitalului de copii 57357 din Cairo, relateaza cotidianul…

- Cele zece vedete ramase in competiția "Asia Express" fac echipa cu adversarul. Daca pana acum concurenții au luptat alaturi de cei dragi, aceasta reconfigurare ii scoate iar din zona de confort pe cei din aceasta cursa inedita.

- Un bilet de adio a fost gasit in locuinta din Slatina a lui Gheorghe Ghenea, infirmierul de la Spitalul Slatina care a ucis o asistenta, sambata noaptea, barbatul aratand ca a premeditat fapta.

- ULTIMA ORA…Pompierii vasluieni au fost solicitați, in noaptea de sambata spre duminica, sa stinga un incendiu izbucnit la postul de poliție din comuna Ferești. In urma cercetarilor s-a stabilit ca focul a fost pus intenționat dupa ce, la fața locului au fost descoperite urme de benzina. Polițiștii au…

- Un barbat, de aproximativ 40 de ani, din comuna galateana Pechea, este suspectat ca si-a ucis, joi, fosta amanta cu mai multe lovituri de cutit, intr-o criza de gelozie, dupa ce femeia l-ar fi parasit in urma cu cateva luni si s-a intors la sotul ei. Din primele informatii se pare ca barbatul…

- Gabriela Firea a anuntat, joi, in urma unei sedinte de urgenta a Primariei Capitalei, ca a gasit un „administrator special” pentru RADET. Alexandru Burghiu a fost votat in Consiliul General de majoritatea PSD-ALDE pentru a veni din functia de Director al Companiei Municipale de Management al Traficului…

- Atacul lansat de omul de afaceri Elan Schwartzenberg la adresa actualei conduceri a Realitatea TV are mai multe mize, atat una personala, cat si una mult mai serioasa, care implica politicieni, oameni din serviciile secrete si oameni de afacer ce vor sa scape basma curata in fata Justitiei, este…

- Clubul Sportiv Municipal Targu Jiu va avea peste cateva saptamani un director. In momentul de fata CSM a fost inregistrat la Ministerul Tineretului si Sportului si a primit aviz de functionare. Viceprimarul din Targu Jiu a mentionat ca persoanele interesate sunt asteptate sa se inscrie la concurs. Exista…

- Daca ai o problema in comuna doljeana Carcea si vrei sa ajungi la Postul de Politie, usa este inchisa cu lacatul. Oamenii din localitate sustin ca normal ar fi ca un om al legii sa asigure permanenta la Postul de Politie non-stop.

- Amiralul Harry Harris, viitorul ambasador al SUA in Australia, in prezent seful Comandamentului Pacific al Marinei americane in Hawaii, spune ca Beijingul intentioneaza sa controleze Marea Chinei de Sud, relateaza The Guardian .

- Ninsorile abundente cazute pe fondul avertizarii meteo Cod galben a pus la grea incercare lucratorii DRDP Iași, in noaptea de 14/15 februarie 2018. Cu toate acestea, la nivelul tuturor celor opt județe din aria de acoperire, pana la aceasta ora nu s-a inregistrat niciun drum blocat. S-a acționat cu…

- Postul de televiziune Kanal D a fost lider de audienta, marti seara, la nivel national si urban cu emisiunea „Exatlon”, care a fost urmarita, in medie, de 1,8 milioane de spectatori. Editia de marti a „Exatlon”, cu duelul dintre Razboinici si Faimosi, dar si eliminarea din competitia sportiva, a…

- Cornel Dinu lanseaza un atac furibund la adresa președintelui FRF, Razvan Burleanu, dupa ce acesta l-a criticat pe Mister pe blogul personal. Razvan Burleanu a scris un editorial cu titlul "Imi cer eu scuze" in care președintele FRF acuza mai multe declarații ironice pe care Cornel Dinu le-a facut la…

- O femeie a fost ucisa si alte 12 persoane au fost ranite duminica la Beijing intr-un atac cu cutit comis de un barbat intr-un mall dintr-un district comercial aglomerat al capitalei chineze, a anuntat politia, intr-un scurt comunicat, transmite Reuters. Agresorul a fost retinut de politisti,…

- EUROVISION 2018. Prima tara care si-a anuntat reprezentantul a fost Belgia. Postul public de televiziune VRT a ales-o in urma cu cinci luni pe Laura Groeseneken, in varsta de 27 de ani, sa reprezinte tara in competitia internationala ajunsa la cea de-a 60-a editie. Piesa pe care ea o va interpreta…

- Sunt inteligente, mignone și delicate. Au cu siguranța vocație pentru munca didactica, se vede de la o poșta, dupa caldura și atașamentul din voce, atunci cand vorbesc de școala și copii. Sunt, ca nivel de studiu, la Master 2, la Universitatea din Besancon. „La noi e mai multa galagie. Cu respectul…

- Oficiul federal pentru protectia Constitutiei germane (BfV, serviciul german de informatii interne), banuieste ca Republica Populara Democrata Coreeana (RPDC, Coreea de Nord - n.red.) se foloseste de ambasada sa din Berlin pentru a obtine componente tehnologice pentru programul sau de rachete.…

- Mihai Fifor: 2018 va fi anul dedicat inzestrarii Fortelor Navale Romane Mihai Fifor. Foto: gov.ro 2018 va fi anul dedicat înzestrarii Fortelor Navale Române - a anuntat, la Constanta, ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, care a precizat ca miercuri, în sedinta de guvern,…

- Parintele Vasile Ioana a vorbit despre casnicia perfecta. Preotul spune care sunt cele șapte trepte, pe care fiecare soț și soție trebuie sa le urce impreuna. Parintele spune ca daca vom urca aceste trepte vom și fericiți. „Daca vom pune in practica aceste 7 trepte, vom și fericiți atat noi, cat și…

- Cosmin Marcovici (foto) si-a dat demisia din functia de director general adjunct al Operei Nationale Romane din Iasi, acesta urmand sa activeze in continuare ca solist al institutiei culturale, desi avea contract de management valabil pana in 2019. El si-a anuntat decizia intr-un mesaj publicat pe Facebook,…

- Ministrul propus pentru preluarea portofoliului Tineretului si Sportului, Ioana Bran, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului. Cu 21 de voturi pentru si 12 impotriva, deputata PSD Ioana Bran, ministru desemnat, a primit avizul favorabil…

- Ioana Bran, propunerea pentru functia de ministru al Tineretului si Sportului s a nascut pe 31.10.1986, la Satu Mare Conform CV ului postat pe cdep.ro, Ioana Bran a urmat urmatiarele studii si specializari:2008 Universitatea Babes Bolyai , Cluj Napoca, Facultatea de Stiinte Economice2010 Universitatea…

- Vasile Citea, presedinte al FR de Box si membru PSD, a declarat pentru ProSport: ”O cunosc foarte bine pe Ioana Bran ca fiind o persoana foarte serioasa. A fost secretara Camerei Deputatilor. Sunt convins ca o sa faca treaba foarte buna la MTS”.

- Starbreeze, distribuitorul jocurilor Payday și al lui Raid: World War II, dar și finanțator al lui Overkill’s The Walking Dead, trece prin probleme financiare. Recent, compania a trebuit sa vanda un procent, inca necunoscut, din acțiunile sale, pentru a continua finanțarea lui Overkill’s…

- Ionuț Lupescu a venit ieri la București pentru a discuta cu componenții Generației de Aur in privința candidaturii la alegerile pentru șefia Federației Romane de Fotbal. Dupa mai multe ore de discuții la care au participat printre alții Florin Prunea, Basarab Panduru, Victor Pițurca, medicul Pompiliu…

- In urma conditiilor meteo deosebite din perioada 18 19 ianuarie 2018, cod portolcaliu si galben de vant in rafale, cu viteze de peste 130 km h, in judetul Tulcea s au inregistrat avarii semnificative in instalatiile de distributie a energiei electrice. Pagubele produse de vant si chiciura sunt insemnate…

- Postul este reținerea totala sau parțiala de la anumite alimente și bauturi, pe un timp mai lung sau mai scurt, insa aceasta reținere trebuie insoțita și de infranarea de la placerile trupești, ganduri, patimi și fapte rele. Sputnik Moldova publica calendarul zilelor de post din anul 2018.

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a ținut sa o felicite pe Viorica Dancila si sustine ca desemnarea acesteia pentru postul de prim-ministru este "o sansa mare pentru România si pentru Bucuresti". "Felicitari, Viorica Dancila! Succes în noua misiune de a conduce…

- Inspectoratul Scolar Judetean Maramures, cu sediul in Baia Mare, str. Petofi Sandor, nr. 14, judetul Maramures, in temeiul art. 1-7 din Regulamentul Cadru de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificarile și completarile…

- Ministrul de Externe Melescanu a fost intrebat daca postul sau se afla printre cele 'remaniabile' si daca disensiunile dintre premierul Mihai Tudose si presedintele PSD, Liviu Dragnea, au influenta asupra activitatii Ministerului Afacerilor Externe. 'Orice membru din Guvern este remaniabil…

- Este doliu in baschetul romanesc. A murit Lonciu Davidescu. FR de Baschet a anunțat trecerea in neființa a celui care a fost profesor și antrenor. Nascut in 1931, in Bacau, Lonciu Davidescu s-a mutat la numai 14 ani in București, impreuna cu parinții, imediat dupa incetarea celui de-al doilea…

- Infractorii scot de banda rulanta noi metode de a-si insela victimele. Sunt din ce in ce mai inventivi, iar cei care le cad in plasa sunt, de obicei, batranii nevinovati, care dupa o viata intreaga de agoniseala, raman fara nimic din cauza naivitatii lor. Chiar zilele trecute, politistii de la Postul…

- NATO intenționeaza sa mareasca Postul de Comanda al Marinei din Marea Britanie, din cauza creșterii semnificative a activitatii submarine rusești in apele britanice, scrie The Times. Alianța Nord-Atlantica intenționeaza sa mareasca personalul din cadrul Comandamentului comun al Marinei NATO (MARCOM)…

- Cezar Ouatu și Bursucu și-au dat palme in direct la tv. Totul s-a intamplat in cadrul emisiunii de la Kanal D. Cei doi au jucat carți și nu a ieșit deloc bine. Cezar Ouatu și Bursucu au jucat carți, iar cel care avea cartea mai mica trebuia sa incaseze cate o palma de la adversar. Au fost amenintari…

- Vali Riciu, consilier al ministrului de Interne pe domeniul sindical, a negat marti ca ar avea vreo legatura cu acel barbat. "Noi avem treaba! Sunt consilier pe domeniul sindical și dialogul ministrului, afacerilor interne, cu personalul ministerului. M-au oripilat și pe mine…

- Astronautul John Young, un pionier al programului spatial american cu sase iesiri în spatiu si o aselenizare, a murit la vârsta de 87 de ani, a anuntat NASA sâmbata. Omul de stiinta a murit vineri noaptea din cauza unor complicatii ale pneumoniei de care suferea. Locuia…

- Decizie controversata luata de TVR chiar la început de an. Postul public a transmis, în direct, pe 2 ianuarie, concertul omagial de la Budapesta al reconcilierii austro-ungare sustinut de Filarmonica din Viena.

- Bazat pe romanele lui T.A. Barron, „The Merlin Saga" il va prezenta pe legendarul vrajitor inainte de a il fi intalnit pe Regele Arthur. Ridley Scott va produce filmul prin intermediul companiei sale Scott Free, alaturi de Gil Netter (cunoscut pentru productii precum „Life of Pi" si „Marley & Me").…

- Postul de știri Romania TV pregatește un program de Revelion in care vor fi prezenți oameni politici, artiști de muzica ușoara și artiști de muzica populara. Intr-un editorial publicat pe Digi24.ro, Radu Paraschivescu critica dur modul in care cei de la Romania TV vor trata programul de Revelion.Citește…

- Așadar, la intrebarea "Ce credeți ca s-a intamplat in cazul cuplului Maleon de la Iași?", oamenii au raspuns astfel: Dubla sinucidere 41,21% (3047) Crima urmata de sinucidere 58,68% (4338). Dupa cum puteți observa, parerile sunt imparțite: 58,68% dintre cititorii noștri care…

- Una dintre echipele care l-au dorit pe Moruțan in aceasta pauza de iarna, Dinamo Kiev, a transferat un fotbalist valoros pe postul de mijlocaș ofensiv, chiar cel unde evolueaza internaționalul de juniori roman: slovenul Benjamin Verbici In varsta de 24 de ani, Verbici este o veche cunoștința a Astrei,…

- Angel Maria Villar a fost suspendat definitiv din postul de presedinte al Federatiei spaniole de fotbal (RFEF) de catre Tribunalul administrativ al sportului (TAD), relateaza Reuters. Villar, 67 ani, fiul sau Gorka si alti oficiali ai RFEF au fost retinuti in luna iulie sub acuzatiile de conspiratie,…

- Lenuța și Marina Buraga, care sunt mama și fiica, vor intra in aceasta seara de la ora 20:00 in platoul emisiunii ,,The Wall- Marele Zid”. Dupa ce pana acum parinții au investit in educația fiicei, acum este randul Marinei sa iși susțina mama pentru a-și indeplini un vis.

- Olimpiu Morutan (18 ani) se va alatura FCSB-ului abia in vara anului viitor, dar Becali are deja planul pregatit pentru mijlocasul adus de la FC Botosani, caruia i-a rezervat un post asemanator celui atribuit de Laurentiu Reghecampf lui Lucian Sanmartean.