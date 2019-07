Stiri pe aceeasi tema

- Postul care cuprinde cele doua mari praznice ale lunii august, Schimbarea la Fata, din ziua de 6 august, si Adormirea Maicii Domnului, de pe 15 august, dureaza de regula doua saptamani, de pe 1-14 august, mai putin in anii, cum e cazul si acum, in care lasata secului din ziua de 31 iulie, cade intr-o…

- (UPDATE ora 08:30) Autoritațile ucrainene au anunțat despre remedierea problemelor tehnice ale sistemelor informatice, aparute mai devreme in aceasta dimineața. Astfel, traficul prin postul vamal "Larga-Kelmenți" a fost reluat.

- De unde era in topul litigiilor legate de terenuri, cu tot felul de povești incurcate și de suprapuneri – doi, trei proprietari care-și disputau aceeași parcela -, comuna Dumbrava Roșie mai are un pas și rezolva toate problemele legate de fondul funciar. A fost greu, s-a muncit 11 ani pentru asta, dar…

- Aceasta și-a inceput activitatea la 24 ianuarie 1999, odata cu instalarea ca paroh a preotului Crișan Lucian.Pentru a-i mulțumi lui Dumnezeu pentru toate binefacerile revarsate asupra comunitații creștine s-a inalțat un altar de vara, care a fost sfințit la 17 iunie la sarbatoarea hramului…

- In Romania exista nu una, ci trei manastiri blestemate! Avertisment crunt pentru toți credincioșii! Despre blestem se stie ca e vorba foarte grea, considerata drept pacat de catre Biblie. Intr-atat este de puternica, incat se poate adeveri. 1. Blestemul asupra fratelui Dumitru, de la Manastirea Sf.…

- In Romania exista nu una, ci trei manastiri blestemate! Avertisment crunt pentru toți credincioșii! Despre blestem se stie ca e vorba foarte grea, considerata drept pacat de catre Biblie. Intr-atat este de puternica, incat se poate adeveri. 1. Blestemul asupra fratelui Dumitru, de la Manastirea Sf.…

- Klaus Iohannis: "Incepe schimbarea in bine!". S-a terminat razboiul Dragnea - Iohannis? "Poate are dreptate presedintele Iohannis. Ma cam indoiesc insa, pentru ca valul de ura ridicat este greu de coborat peste noapte. Dispariția abrupta a lui Liviu Dragnea, in acest proces ciudat, lasa valul…