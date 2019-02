Stiri pe aceeasi tema

- Extrema stanga de la CSM Bucuresti, Iulia Curea, a declarat sambata, dupa infrangerea cu Gyor ETO, detinatoarea Ligii Campionilor, ca echipa sa a luptat cat a putut si ca, ”probabil”, a facut si greseli tehnico-tactice, potrivit news.ro.Citeste si Doi dintre copiii lui El Chapo, inculpați…

- In contextul abordarilor prioritare la nivel european privind dezvoltarea sustenabila, Eurostat a publicat un set sintetic de indicatori uniformizat ca metodologie pentru fiecare tara, indicatori care reflecta pozitia relativa a sectorului de Educatie, implicit competitivitatea factorului uman al tarilor…

- Ela Craciun a adus pe lume cel de-al treilea copil al sau, pe Nicholas, in luna octombrie a anului trecut, iar, de atunci, bebelușul a fost personajul multor ședințe foto memorabile, unele fotografii fiind postate de celebra lui mamica pe rețelele de socializare. Vedeta de televiziune le-a oferit recent…

- Primaria Sectorului 6, prin Centrul Cultural European Sector 6, organizeaza incepand de astazi, la sediul din Calea Plevnei nr. 147 – 149, expoziția de lucrari caligrafice “Scrisul frumos, la indemana elevilor”. Evenimentul marcheaza finalul proiectului demarat in luna octombrie 2018, prin intermediul…

- Dupa succesul spectacolului „Idolul si Ion Anapoda”, de la ArCub, actrita Oana Pellea revine pe scena Centrului Cultural de pe Lipscani, intr-un noua comedie romantica „Frumos e in septembrie la Venetia” dupa Teodor Mazilu, in regia Marianei Camarasan. Spectactolul va avea premiera vineri, 18 ianuarie,…

- Libertatea a rugat-o pe Adina Alberts (foto), medic primar, chirurgie plastica, sa comenteze ce plusuri și ce minusuri au, in privința aspectului fizic, zece sportive care apar cu regularitate in mai toate topurile dedicate frumuseților din sport și sa realizeze un clasament personal, in funcție de…

- "Pentru mine este o onoare sa fac parte din acest lot olimpic. Este o emotie diferita si sper sa am parte si la Tokyo de ea, ca la Londra. Cand ti se canta imnul este un moment unic, asa a fost la Roland Garros, a fost cel mai frumos din viata mea. Este cel mai frumos lucru sa ti se cante imnul.…