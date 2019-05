Stiri pe aceeasi tema

- Un nou atac de tip scam vizeaza clienti care utilizeaza servicii oferite de Compania Nationala "Posta Româna", scrie marti Centrul National de Raspuns la Incidentele de Securitate Cibernetica - CERT-RO, pe pagina oficiala de Facebook.

- Incidentele de securitate cibernetica pot fi raportate la numarul 1911. Veti primi asistența primara și consiliere pentru diagnosticare și remediere. Alexandru Petrescu, ministrul Comunicațiilor și Societații Informaționale, a anunțat ca incepand din 2 mai 2019 a devenit operațional numarul unic 1911…

- Ministrul Comunicatiilor si Societatii Informationale, Alexandru Petrescu, a anuntat ca, de joi, 2 mai, devine operational numarul unic 1911 prin care persoanele fizice, juridice si institutiile publice din Romania vor putea raporta incidentele de securitate cibernetica. ”Astazi, lansam prin…

