- Toate coletele postale trimise din spatiul extra-comunitar sunt procesate digital, incepand cu 1 ianuarie 2018, prin scanarea unui cod de bare in aplicatia CDS (Customs Declaration System), informeaza Compania Nationala "Posta Romana" (CNPR), intr-un comunicat de presa transmis, vineri, AGERPRES.…

- Compania Naționala Posta Romana reduce timpii de asteptare in Biroul de Schimb International (BSI). De la 1 ianuarie, toate coletele sunt procesate digital, prin scanarea unui cod de bare in aplicatia CDS (Customs Declaration System). Ne asteptam la expeditii mult mai rapide.

- Un adolescent de 15 ani din Salaj, care nu fusese vaccinat antigripal, a murit din cauza gripei. Este al doilea deces din acest sezon, dupa cel al femeii de 69 de ani din Bucuresti. In plus, numarul cazurilor de gripa confirmate la nivel national a crescut la 80. Potrivit Ministerului Sanatatii, in…

- Fondul Proprietatea a renuntat la actiunea in instanta indreptata impotriva Companiei Nationale Posta Romana care contestase schimbarea ultimilor trei membri din Consiliul de Administratie al companiei, numiti conform legislatiei privind guvernanta corporativa. Contestarea in instanta din partea Fondului…

- Potrivit sursei citate, celelalte mijloace de transport pe cablu din Poiana Brasov, telecabina Kanzel, telegondola, telescaunele Ruia si Lupului si teleschiurile Bradul si Stadion sunt functionale. Se schiaza pe toate partiile din Masivul Postavaru, in conditii foarte bune, iar stratul de…

- Posta Romana a lansat serviciul online MyAWB. Compania Nationala Posta Romana anunța, prin intermediul unui comunicat, ca a lansat serviciul online MyAWB, care permite clientilor sa renunte total la formularele completate de mana, in schimbul unei solutii rapide, pe internet. Serviciul este disponibil…

- Procesul de capitalizare a Postei Romane continua fara sa fie necesar un acord specific si expres din partea actionarului minoritar, Fondul Proprietatea, iar Ministerul Comunicatiilor, in calitate de actionar majoritar, nu are obligatia sa notifice Comisia Europeana privind intentia de capitalizare…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca la aceasta ora nu sunt anuntate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vreunui eveniment rutier. Pe A3 Bucuresti – Ploiesti, traficul rutier este ingreunat din cauza ...

- Majorarea capitalului social la Posta Romana, propusa de Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI), ar trebui facuta prin respectarea reglementarilor privind ajutorul de stat, a declarat Johan Meyer, co-CEO Franklin Templeton Investments Romania si co-portofoliu manager al Fondului…

- Fondul Proprietatea considera ca majorarea capitalului social la Posta Romana, propusa de MCSI, ar trebui facuta prin respectarea reglementarilor privind ajutorul de stat, iar insolventa trebuie decisa de Consiliul de Administratie al companiei, potrivit unui comunicat emis joi. „Fondul…

- Fondul Proprietatea (FP) a propus declararea insolventei Postei Romane, insa Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI) nu este de acord si acuza obstructionarea capitalizarii companiei de stat de catre actionarul minoritar. Potrivit sursei citate, in cursul zilei de miercuri,…

- Ministrul Comunicatiilor si Societatii Informationale Lucian Sova a respins miercuri propunerea Fondului Proprietatea de declansare a insolventei Companiei Nationale Posta Romana (CNPR), care va beneficia de un program de finantare din bugetul ministerului. Ministrul Sova s-a intalnit…

- Trei curse ale companiei aeriene Blue Air – care ar fi trebuit sa decoleze, astazi, de la Londra spre Bucuresti, Iasi si Bacau – au fost anulate din cauza conditiilor meteo nefavorabile, care au dus la inchiderea aeroportului Luton de langa Londra. Compania nu stie exact cand va fi redeschis aeroportul…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, impreuna cu Camera de Comerț Britanico-Romana (BRCC) au organizat vineri, la Timișoara un seminar menit sa duca la prezentarea noului Regulament de Protecție a Datelor cu Caracter Personal (GDPR), care va fi aplicat obligatoriu din 28 mai…

- Programul Poștei Romane de 1 decembrie 2017. Programul Poștei Romane, in minivacanța de Sf. Andrei și 1 decembrie 2017. Compania Nationala Posta Romana informeaza ca in zilele de joi, 30 noiembrie, si vineri, 1 decembrie, toate oficiile postale din mediul urban si rural vor fi inchise. Programul anuntat…

- Posta Romana a anuntat miercuri ca a triplat numarul de colete livrate de Black Friday, in parteneriat cu Emag, fata de aceeasi perioada a anului precedent, livrand peste 120.000 de colete clientilor.”Numai in Bucuresti am livrat aproximativ 35.000 de produse. Este un semnal foarte bun, care…

- Ninsorile abundente fac deja probleme in tara. Mai multe sate din Vrancea sunt izolate in aceste momente din cauza nametilor care au atins in unele locuri chiar si un metru si jumatate. Utilajele de dezapezire nu fac fata, iar vantul puternic aduce zapada inapoi pe carosabil. Zeci de localitati sunt…

- Posta Romana, in calitate de lider de proiect, a castigat impreuna cu Zipper Services o licitatie organizata de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), in valoare de 13 milioane, cu o durata de doi ani, a anuntat luni Posta Romana. Posta este asociata, in proiect, cu…

- Alro Slatina (ALR), cel mai mare producator de aluminiu din Europa Centrala si de Est, a semnat o facilitate de credit in valoare de 167 de milioane de dolari pe o perioada de trei ani, in tranzactie fiind implicate opt banci locale. Acordul extinde cu trei ani creditul de tip revolving…

- La solicitarea „Adevarul”, Ryanair a transmis un punct de vedere referitor la intarzierea avionului Timisoara – Bucuresti. Compania aeriana confirma intarzierea, dar neaga afirmatiile pasagerului care a spus ca avionul a intarziat din cauza unei stewardese care si-a uitat pasaportul acasa.

- Incepand de luni, 20 noiembrie, clienții vor avea mai mult timp la dispozitie pentru a-si intocmi formalitatile vamale impuse de Directia Generala a Vamilor si a intra in posesia trimiterilor. Elena Petrascu, Directorul General al Postei Romane, a declarat ca este mulțumita de decizia Direcției…

- Potrivit Centrului Infotrafic, circulatia rutiera este oprita pe DN 64, in localitatea Raureni, judetul Valcea, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate 4 autoturisme. Cauza producerii este nepastrarea distantei de siguranta, iar in urma accidentului au rezultat trei persoane…

- Salariile celor peste 25.000 de angajati ai Postei Romana nu vor fi afectati de transferul contributiilor sociale, de la angajator la angajat, ca urmare a modificarilor aduse Codului Fiscal, anunta compania prin intermediul unui comunicat de presa. 0 0 0 0 0 0 “Am luat decizia…

- Clientii care comanda produse pe site-ul retailerului online eMag, cu ocazia Black Friday vor putea primi coletele prin 600 de oficii postale, incepand din 17 noiembrie, a anuntat miercuri Posta Romana.”Serviciul PostCollect al Postei Romane poate sustine, zilnic, livrarea a peste 15.000 de…

- 'In cadrul intalnirilor recente cu reprezentantii Ministerul Comunicatiilor si ai Postei Romane, Fondul Proprietatea a subliniat ca nu se va opune majorarii capitalului social, iar decizia de a participa la majorare cu cash se va baza pe evaluarea Fondului privind viabilitatea planului de afaceri prezentat…

- Bancomate la Poșta Romana. Compania Naționala Poșta Romana va valorifica rețeaua de oficii poștale situate in mediul urban, prin oferirea spre inchiriere a unor spații destinate instalarii de automate bancare (ATM) oferind, astfel, clienților posibilitatea de a efectua diverse operațiuni bancare, potrivit…

- Dubla sustinere din partea Ministerului Comunicatiilor si a Fondului Proprietatea (FP), pentru procesul de capitalizare al Postei Romane, estimat la 170 mil. lei, reprezinta „o gura de oxigen” pentru companie si exprima un semnal clar de incredere in viitorul societatii, sustine Elena…

- Posta Romana va oferi spre inchiriere spatii destinate instalarii de automate bancare (ATM) in oficiile postale din mediul urban, potrivit unui comunicat transmis vineri. Compania a trimis invitatii catre societatile bancare care activeaza pe toata piata din Romania, iar conditiile de…

- Guvernul va discuta, în sedinta de miercuri, un proiect de ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii 227/2015 privind Codul fiscal. Sedinta de Guvern se va desfasura miercuri, de la ora 13.00, a anuntat Biroul de presa al Executivului. De asemenea, Guvernul…

- Ministrul Comunicatiilor, Lucian Sova, a semnat marti, 7 noiembrie, un contract de consultanta juridica si financiara cu firma SCA Bohalteanu si Asociatii, in cadrul operatiunii de capitalizare a Postei Romane, a anuntat Ministerul Comunicatiilor. Firma, selectata in urma depunerii mai multor oferte,…

- Reprezentantii municipalitatii au anuntat ca licitatia pentru inchirierea si montarea instalatiilor si echipamentelor de iluminat festiv a fost castigata de o asociere intre doua firme, in conditiile in care contractul privind administrarea sistemului de iluminat stradal a expirat la inceputul lunii…

- Ministerul Comunicatiilor a anuntat joi ca firma de consultanta Deloitte a evaluat pozitiv testul investitorului privat prudent privind o posibila majorare de capital la Posta Romana, rezultat care permite demararea demersurilor juridice in vederea exercitarii de catre statul roman a dreptului de vot…

- Operatorul aerian low-cost Wizz Air demareaza șase campanii de recrutare in Romania, dintre care cinci vor avea loc in luna noiembrie in București, Iași, Cluj-Napoca, Craiova și Timișoara, potrivit companiei. Wizz Air numara in prezent peste 750 de membri de echipaj, iar in 2018, echipa locala se va…

- Conform unui comunicat de presa al companiei, "achizitia de masini de numarat bani urmareste usurarea modului de lucru pentru salariatii din oficiile postale si, in acelasi timp, va micsora perioada de asteptare a clientilor la ghiseu". Cele 57 de echipamente vor ajunge in oficiile din Bucuresti,…

- Clip informativ despre Brexit pentru romani. Campania de consultari publice ‘Romania in contextul retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeana’ continua, la Londra, pentru cei 328.000 de romani care traiesc in Marea Britanie. Astfel, Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin intermediul ministrului…

- Amazon a anuntat serviciul Amazon Key, prin intermediul caruia le va livra clientilor coletele chiar daca nu sunt acasa si usile lor sunt incuiate. Sistemul este bazat pe doua elemente: o camera de supraveghere video si o incuietoare inteligenta. Amazon lucreaza la acest proiect de mai mult de un…

- Datorita condițiilor meteo nefavorabile Compania de Apa ARIES anunța amanarea lucrarilor programate in 24.10.2017, in municipiul Campia Turzii, pentru o data ce va fi comunicata ulterior. Read More...

- Termenul in care destinatarul va primi permisul auto va fi de doua zile lucratoare. Beneficiarii vor primi documentele la domiciliu, prin serviciul Prioripost, divizia de curierat rapid a Postei Romane. Pentru persoanele fizice, predarea permiselor de conducere sau a certificatelor de inmatriculare…