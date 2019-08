Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala Posta Romana informeaza ca in ziua de joi, 15 august (Sarbatoarea Adormirii Maicii Domnului), toate subunitatile postale vor fi inchise, fiind declarata zi de sarbatoare legala in care nu se lucreaza. De asemenea, prin decizia Directorului General, zilele de 16 si 17 august 2019 sunt…

- Se lucreaza in continuare la extinderea numarului de benzi de circulatie, iar in prezent se insista in zona Bastionului. Primarul Robu mai vrea inca o banda la Punctele Cardinale, acolo unde soferii spuneau ca si asa au fost ingustate prea mult cele existente. The post Primarul Nicolae Robu anunta inca…

- Premierul Viorica Dancila a facut luni, dupa ședința BPN, cateva declarații despre subiectele dezbatute.„Incepand cu ora 11.00, am avut BPN al PSD. Așa cum am promis, saptamanal ținem Biroul Permanent Național, pentru ca eu cred ca tarie ca deciziile trebuie sa le luam in cadrul forurilor…