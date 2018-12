Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,8 s-a produs vineri in provincia Papua de Vest din Indonezia, a anuntat Institutul Geologic American, cauzand o stare de panica la cateva zile de la un tsunami care a ucis sute de oameni in vestul arhipelagului, relateaza Reuters, relateaza Mediafax.Autoritațile…

- Munca și dedicația lucratorilor din agricultura a fost astazi omagiata in cadrul unei ceremonii festive organizate cu prilejul Zilei lucratorului din agricultura si industria prelucratoare.

- Aceasta Luna plina de noiembrie a fost numita din vremuri stravechi si LUNA CASTORULUI pentru ca este perioada din an in care castorii devin foarte activi, construindu-si barajele de iarna in pregatirea sezonului rece. Castorul este un animal nocturn, deci el lucreaza sub lumina puternica a Lunii…

- TUPEU DE BORFASI… Doi indivizi au dat lovitura intr-un magazin specializat pe optica medicala din Barlad. Totul s-a intamplat acum doua luni, cand cei care lucreaza la acest magazin erau in spate, lasand pentru cateva minute magazinul gol, dar cu usa deschisa. Chiar daca ei nu era, totusi camere de…

- „Trebuie sa va fac o destainuire: acum nu mai ma duc la soacra mea. Ea spune ca nu vreau sa o vad, dar ea este la limita de judet, in Andrieseni si imi rup masina. Ultima data m-am dus prin S ...

- Ingrediente: 700 g carne de vita, 1 lingurița de oregano uscat, sare și piper proaspat macinat, 2 linguri ulei de masline extra-virgin, 2 ardei grași, taiați felii, parmezan razuit Mod de preparare: Carnea...

- PLUS LA IMAGINE… In plin avant al dezvoltarii infrastructurii, conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui s-a gandit sa puncteze si la capitolul imagine. O face cu ajutorul unui filmulet de aproape cinci minute, in care cameramanul ne plimba prin mai multe sectii. Accentul este pus, asa cum era…

