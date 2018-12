Stiri pe aceeasi tema

- Posta Regala Britanica a fost nevoita sa-si ceara vineri scuze dupa ce a prezentat un timbru comemorativ dedicat datei de 6 iunie 1944 - debarcarea trupelor aliate in Normandia - ilustrat cu o imagine a unor trupe americane debarcand in... Noua Guinee olandeza, Indonezia de astazi, potrivit AFP. Timbrul…

- Sarah Jayne Thomas, in varsta de 31 de ani, mama a doi baieți, a plecat la prima intalnire cu un barbat, Tim Grace. Femeia voia sa-și refaca viața, dar prima intalnire s-a terminat cu o tragedie de proporții. Tim Grace n-avea carnet de conducere, dar Sarah nu știa asta. El lucra ca alpinist utilitar,…

- Edward Iordanescu (40 de ani) a redevenit o optiune pentru Astra Giurgiu, dupa ce Ioan Niculae (64 de ani) l-a demis pe Gigi Multescu si nu a reusit sa-l convinga pe Dan Alexa sa preia fraiele fostei campioane a Ligii 1 Betano.

- Mihai Munteanu, zis și Munti, are 32 de ani, e din București și a ajuns in bucatarie din... greșeala. Nu credea vreodata ca se va indragosti iremediabil de aceasta meserie, iar acum nu-și vede viața fara sa gateasca.

- Ionuț Radu (titularul echipei Under 21 a Romaniei) a reușit cateva parade superbe impotriva lui Higuain și compania, insa din pacate el a și greșiv grav la golul marcat de Romagnoli in minutul 91. AC Milan a caștigat cu 2-1 restanța cu Genoa de pe San Siro, iar in urma acestei victorii a urcat pana…

- Ministrul de externe al Arabiei Saudite, Adel al-Jubeir, a declarat duminica, intr-un interviu acordat postului de televiziune Fox News, ca uciderea jurnalistului disident Jamal Khashoggi in interiorul consulatului saudit in Istanbul a fost "o greseala imensa si grava" si a promis familiei ziaristului…

- In ziua de 16 octombrie 2018, Plenul Curții Constituționale a luat in dezbatere, in cadrul controlului anterior promulgarii, obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, obiecție formulata…

- Ce trebuie sa stim cand alegem varza? Vezi cea mai mare greșeala pe care o fac toate gospodinele cand pun varza la murat!Cea mai mare greșeala pe care o fac toate gospodinele cand pun varza la murat! Iata rețeta corecta! Ce trebuie sa stim cand alegem varza? Sa fie bine coapta, indesata, alba si cu…