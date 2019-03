Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a amenintat miercuri sa impuna noi taxe vamale pentru importurile de masini europene daca negocierile intre Washington si Bruxelles nu vor duce la incheierea unui nou acord comercial, relateaza AFP si Reuters. ‘Incercam sa ajungem la un acord. Este foarte dificil sa…

- Un tanar de 28 de ani este cercetat pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sub influenta alcoolului, dupa ce a pierdut controlul asupra masinii care a conducea si a intrat in autovehiculul din fata sa, care la randul sau a ricosat intr-un alt autoturism.

- Mai mulți profesori din județul Teleorman au protestat, marți, in fața Casei de Cultura din Alexandria, fiind nemulțumiți de salarizare și de lipsa de personal. Daca solicitarile nu le vor fi ascultate, dascalii amenința sa continue mișcarile de strada in fața Ministerului Educației.Aproximativ 25…

- Marii angajatori din Timiș pot sa-și rezolve problema personalului specializat pe meseriile de care are nevoie prin inițierea și susținerea unor clase in sistem dual in cadrul invațamantului liceal profesional. Luminița Tundrea, consilier local timișorean insista asupra necesitați acestui sistem…

- In 2016, RAND Corporation a constatat faptul ca lipsa somnului "costa" economia Statelor Unite 411 miliarde de dolari pe an si peste 1 milion de zile de lucru pierdute. Lipsa somnului ingreuneaza functiile de vindecare, de detoxifiere, de echilibrare a greutatii sau de digestive ale corpului…

- In cursul acestui an vor fi inlocuite toate autospecialele mai vechi de 30 de ani din cadrul Inspectoratelor pentru Situatii de Urgenta, a anuntat secretarul de stat Raed Arafat. El a participat la primul bilant anual pentru 2018 al unei structuri IGSU, care a avut loc astazi, la Resita. Raed Arafat…

