Posta explica de ce nu a distribuit pliantele USR-PLUS: Un angajat a interpretat cum a vrut legea

- Managementul Postei Romane a demarat o cercetare interna pentru a stabili cauzele care au condus la interpretarea eronata a legii de catre un salariat care a refuzat sa distribuie pliante electorale ale Aliantei 2020 USR PLUS, precizeaza compania intr-un comunicat remis joi AGERPRES. "In cazul in care…

- ​​Alianța 2020 USR PLUS a anunțat joi ca va da în judecata doua filiale ale Poștei Române, din Giurgiu și Tulcea, care ar fi refuzat sa distribuie pliantele electorale ale USR PLUS. "Filialele Poștei Române au distribuit ziarele de campanie ale PSD, dar refuza sa distribuie pliantele…

