Post vacant scos la concurs de Consiliul Judetean Constanta. Ce conditii trebuie indeplinite

Stiri pe aceeasi tema

- Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta, judetul Constanta organizeaza concurs pentru ocuparea functiei contractuale vacante de consilier juridic, grad II. In vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale, se solicita studii superioare de lunga durata in domeniul juridic…

- Gradinita cu Program Prelungit "Ion Creanga" din Medgidia organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant de ingrijitor pe perioada nedeterminata. Conditii specifice de participare la concurs: nivelul studiilor ndash; medii; nu se solicita vechime in specialitatea studiilor necesaee ocuparii postului.…

- Stagiul profesional, masura de ocupare a tinerilor absolvenți de invațamant superior. Tranziția absolvenților de invațamant superior de la sistemul de educație la piața muncii se poate realiza de catre angajatori prin organizarea de programe de stagiu conform Legii nr.335/2013 privind efectuarea stagiului…

- Concursul “CUPA XC JUNIOR-ULMENI” un proiect intre primaria orasului Ulmeni si Asociatia Fun Bikers Zalau alaturi de Unitatile Scolare de pe raza UAT Ulmeni . Concursul se adreseaza categoriilor de varsta: 6-8 ani,9-10 ani,11-12 ani,13-15 ani,fete si baieti si promoveaza un stil de viata sanatos,prin…

- Concursul judetean "Sanatate, sport si voie buna" si-a consumat prima editie. La evenimentul ce a avut loc a avut loc in sala de sport... The post „Sanatate, sport si voie buna”, concurs judetean organizat la Chisoda – GALERIE FOTO appeared first on Renasterea banateana .

- Primaria Comunei Limanu, Judetul Constanta, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei publice de executie vacante, de inspector, clasa I, grad profesional superior ndash; Birou Urbanism, Cadastru si Amenajarea Teritoriului.Conditiile specifice necesare in…

- Directia de Sanatate Publica Judeteana Constanta organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiilor publice de executie vacante, astfel: inspector superior ndash; specialitatea medicina ndash; Inspectia si controlul factorilor de risc din mediul de viata si munca; referent principal…

- Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Constanta organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei publice de executie, vacante, de inspector, clasa I, grad profesional superior ndash; Aparat Propriu ndash; Compartimentul Tineret.Conditiile specifice necesare in vederea participarii…