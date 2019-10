Post vacant la Centrul de zi Agigea. Se solicita vechime

Centrul de zi Agigea organizeaza concurs in baza H.G. nr 286 2011 si H.G. nr. 1027 2014, la sediul institutiei din Agigea, Aleea Teilor nr. 4, judetul Contanta, pentru ocuparea postului contractual vacant de bucatar, in cadrul Compartimentului administrativ:Concursul se va organiza conform calendarului urmator: 07.11.2019, ora 10:00, proba scrisa 11.11.2019, ora 13:00, proba practicaConditii de participare: nivelul studiilor ndash; studii generale medii si certificate de calificare in meserie ve ...