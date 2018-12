Post vacant la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura – Centrul Judetean Constanta. Ce conditii trebuie indeplinite

Stiri pe aceeasi tema

- Teatrul pentru Copii Si Tineret "Calutul de Mare" Constanta organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale, vacante, de director artistic 1 post, studii S de specialitate; actor regizor.Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs…

- Primaria Orasului Harsova, Judetul Constanta, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei publice de executie, vacante, de referent, clasa III, grad profesional principal, in cadrul Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Cadastru.Conditiile specifice…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura APIA , Centrul judetean Constanta, bulevardul Tomis nr.51, judetul Constanta organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii publice vacante: Consilier debutant Centrul Local Constanta un post Consilier superior Centrul Local Baneasa ndash;…

- Serviciul Public de Asistenta Sociala Constanta organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei publice de executie, vacante, de inspector, clasa I, grad profesional debutant ndash; Serviciul Sprijin Comunitar si Evenimente Sociale ndash; Directia Sprijin Comunitar.…

- Primaria Comunei Baraganu, judetul Constanta, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei publice de executie, vacante, de inspector, clasa I, grad profesional debutant, in cadrul Compartimentului Financiar Contabil.Conditiile specifice necesare in vederea participarii…

- Primaria Orasului Baneasa, Judetul Constanta organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei publice de executie vacante, de inspector, clasa I, grad profesional debutant, in cadrul Biroului Financiar Contabil. Resurse Umane.Conditiile specifice necesare in vederea…

- Agentia Nationala a Functionarilor Publici organizeaza concurs de promovare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei publice de conducere vacante de director executiv al Agentiei Judetene pentru Protectia Mediului Constanta.Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs…

- Mai multe posturi sunt vacante in aceasta perioada in institutii publice din judetul Alba. Candidatii interesati de aceste locuri de munca trebuie sa indeplineasca anumite conditii, privind studii sau vechime in munca sau alte cerinte. Posturi vacante si conditii de participare la concurs: Agentia de…