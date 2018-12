Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat vineri seara „taxa pe lacomie”, care presupune taxarea bancilor cu o marja fixa din activele financiare, daca dobanda ROBOR depaseste 2%. Proiectul initial prezentat de guvernul PSD prevedea ca taxarea sa porneasca de la nivelul ROBOR de 1,5%.

- ”Intr-un context global deloc favorabil, in care investitorii sunt foarte precauți și ostili la orice fel de riscuri, recentele masuri anunțate de autoritați risca sa afecteze competitivitatea Romaniei. In astfel de circumstanțe, stabilitatea și predictibilitatea legislativa sunt regulile de baza. De…

- Indicii ROBOR pentru care Guvernul doreste sa impoziteze bancile si IFN-urile au depasit nivelul vizat, de maximum 1,5%, acum 15 luni, iar in prezent sunt la un nivel dublu, reiese din datele afisate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

- Guvernul a anuntat ca va introduce, de la 1 ianuarie 2019, o ”taxa pe lacomie” pe activele bancilor, acestea urmand sa fie taxate diferentiat, in functie de nivelul Robor la 3 si la 6 luni si spera sa obtina suplimentar 3,6 miliarde de lei anul viitor. Ce este, de fapt, "taxa pe lacomie"?

- Noi ne vom referi acum strict la taxa pe lacomie, dupa cum a definit-o ministrul. Dezavantajul principal al acestei taxe este ca, in final, bancile vor transfera costurile catre clienți. Și mai e important un lucru: atunci cand Romania se va duce sa ia bani de pe piețele internaționale, va da nas in…

- Nivelul ROBOR este imputabil intregii tari, el depinde de realitatile din tara si in primul rand de rata inflatiei si atunci nu se poate spune ca bancile sunt lacome deoarece cresc acest indice din cauza unor dereglari ale sistemului economic, a declarat la Digi 24, Adrian Vasilescu, consultant BNR.…

- Guvernul a anuntat, marti, unele masuri fiscal-bugetare si in domeniul investitiilor publice pentru anul 2019, uintre care "taxa pe lacomie" pentru banci sau scutirea firmelor de constructii de la plata contributiilor sociale in urmatorii 10 ani, in perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie…

