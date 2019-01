Post Malone si Swae Lee surprinsi in studio, in clipul piesei “Sunflower”

Stiri pe aceeasi tema

- Rapper-ul de doar 26 de ani, Rich the Kid, a lansat in urma cu o luna piesa “Splashin”, care inevitabil a devenit piesa de rezistenta a playlist-urilor in timpul sarbatorilor. „Splashin” este o piesa aerata, cu un beat molipsitor, care expune toate avantajele unui stil de viata opulent. In ultima perioada,…

- "All I want for Christmas is you" este, si anul aceasta, cea mai ascultata melodie de Craciun. Hit-ul interpretat de Mariah Carey este pe primul loc, atat in topul celor de la Billboard, cat si pe Spotify, scrie Digi24.ro.

- Iuliana Beregoi, idolul copiilor și adolescenților din Romania, a lansat o noua piesa: „Cine sunt eu”. Produsa de Mixton Music, piesa se anunța a fi inca un hit al Generației Z, cu un mesaj puternic și emoționant. Videoclipul melodiei conține imagini in premiera din filmul „Lara”, care va fi lansat…

- La doar cateva zile dupa neasteptata lansare a piesei „Thank U, Next”, Ariana Grande face public videoclipul celui de-al treilea single extras de pe albumul „Sweetener”, „breathin”. Videoclipul piesei „breathin” este regizat de catre Hannah Lux Davis si reuneste o serie intreaga de cadre spectaculoase.…

- Aflat pe culmile succesului, rockstar-ul Post Malone lanseaza „Sunflower”, cea de-a doua colaborare a artistului cu Swae Lee. Noua piesa se regaseste pe colana sonora a animatiei „Spider-Man™: Into the Spider-Verse”, a carei premiera va avea loc pe 14 decembrie. „Post si Swae au adus la viata o piesa…

