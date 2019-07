Stiri pe aceeasi tema

- Mark Stam lanseaza piesa „Ultima oara”, o poveste despre relațiile toxice și formele iubirii. Vacanța din aceasta piesa are ca „invitați” castele de nisip, valurile vieții, juraminte, avioane de hartie, toate intr-un drum care merge de la Eden spre Infern. Inceputul piesei este unul suav, cu „Am construit…

- Imediat dupa ce piesa „Close Friends” feat. Gunna a devenit #1 in clasamentele radio și a fost certificata cu disc de platina, Lil Baby continua in aceeași linie și lanseaza piesa „Out The Mud” feat. Future. Inca de la lansarea albumului sau de debut din 2018, Lil Baby a primit numeroase discuri de…

- Mika iși bucura fanii cu noi vești – artistul lanseaza single-ul „Ice Cream” și anunța albumul „My Name Is Michael Holbrook”, a carui lansare va avea loc pe 4 octombrie. „Piesa este scrisa intr-o zi caniculara. Era cam in ultimele saptamani inainte de a termina de scris albumul, a carui creare a durat…

- Imediat dupa anunțarea turneului de pe Coasta de Vest – care se bucura de o producție speciala, asigurata de echipa din spatele unor artiști precum Kendrick Lamar, Drake, Migos, Khalid, Juanes uimește pe toata lumea și lanseaza o piesa extraordinara, „Querer Mejor”, in colaborare cu Alessia Cara. Alaturarea…

- Fani Rick and Morty, așteptarea a luat sfarșit! Noul sezon, al patrulea, va fi lansat in luna noiembrie. Anunțul a fost facut chiar de protagoniștii principali Rick și Morty. Video, mai jos: We heard some of you were interested in this information. #WarnerMediaUpfront @rickandmorty pic.twitter.com/UkUINBmw9a…

- Logic și Eminem colaboreaza pentru prima data in istorie și lanseaza „Homicide”, cel de-al treilea single integrat pe albumul „Confessions of a Dangerous Mind”, ce poarta semnatura lui Logic. Miercurea aceasta, rapperul care a dat naștere fenomenului „1-800-273-8255″ a facut anunțul noii lansari printr-o…

- Amir, singurul artist din Romania care canta in stil pop oriental, lanseaza Wasary, o piesa despre fuga dupa iluzii pe care o dedica familiei lui numeroase, impartite in mai multe colturi ale lumii pe care in vremurile acestea doar muzica si sentimentele o pot aduce impreuna. “Am scris aceasta piesa…

- Adi Cristescu lanseaza „PAI”, un single despre o poveste de dragoste reala. Piesa este compusa de catre artist, impreuna cu Ciprian Blaga, Chris Mayer, Ciprian Blaga și Shadow Lights, iar videoclipul este regizat de Alin Surdu. „De obicei, realitatea ne inspira sa facem muzica. De data asta, muzica…