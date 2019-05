Stiri pe aceeasi tema

- Primarul PSD al orașului Turceni și edilul independent din comuna Bustuchin, județul Gorj, anunța ca se alatura protestului pentru constructia de autostrazi, la provocarea omului de afaceri Ștefan Mandachi din Suceava, care a construit primul și singurul metru de autostrada din Moldova, scrie Mediafax.Dupa…

- Chivotul Sfant aflat in interiorul Templului Mare din Siret a fost furat, trecut ilicit peste granița și vandut in Israel, in cadrul unei licitații, cu 50.000 de dolari. Chiar daca nu era considerat obiect de patrimoniu, nu putea fi scos din țara fara avizul Direcției Județene pentru Cultura. Sinagoga…

- Primul metru de autostrada din Moldova a fost construit pe un teren agricol situat pe raza comunei Bosanci a judetului Suceava. Primarul localitatii sustine ca investitia a fost facuta fara autorizatie de construire, pe un teren care nu-i apartine afaceristului din Suceava. Stefan Mandachi respinge…

- Meteorologii au anunțat ca vremea va fi deosebit de calda pe 8 Martie, dar in mai multe zone ale țarii este posibil ca in cursul nopții sa se inregistreze averse si posibil descarcari electrice. Potrivit ANM, in București, de 8 Martie, vremea va fi frumoasa si deosebit de calda cu cer senin in prima…

- Buchete comestibile in loc de flori vii. Oferta devine tot mai populara in ultimul timp, astfel doamnele primesc in dar fructe uscate, dulciuri, pomusoare si alte delicii. Anastasia Berzoi din Chisinau face de trei ani buchete gastronomice.

- Alegerile anticipate ar putea fi o problema serioasa pentru țara și cetațeni. Iar blocul electoral ACUM, care refuza dialogul, va fi direct responsabil, daca se ajunge în aceasta situație și va trebui sa dea socoteala în fața oamenilor. Declarația a fost facuta de catre președintele…

- Un om de afaceri din Bucovina, Stefan Mandachi, a construit primul și singurul metru de autostrada din Moldova. Gestul sau este un protest fața de autoritațile care dau dovada de lipsa de interes fața de constructia de autostrazi in Romania si in mod special in zona Moldovei. Mandachi, care deține lanțul…

- Romania are cea mai proasta infrastructra feroviara din Europa. Iar in clasamentul mondial ne depasesc si Moldova sau Bangladesh. Un drum cu trenul de la Bucureşti la Timişoara durează mai mult decât unul cu maşina, iar biletul de tren poate fi şi de două ori mai…