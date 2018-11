Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele chinez Xi Jinping intentioneaza sa intreprinda o vizita in Coreea de Nord anul viitor, in urma invitatiei adresate de liderul de la Phenian, Kim Jong Un, a indicat presedintia sud-coreeana sambata, potrivit Agerpres.

- Presedintele chinez Xi Jinping intentioneaza sa intreprinda o vizita in Coreea de Nord anul viitor, in urma invitatiei adresate de liderul de la Phenian, Kim Jong Un, a indicat presedintia sud-coreeana sambata, potrivit agentiei Reuters.

- Presedintele chinez Xi Jinping intentioneaza sa intreprinda o vizita in Coreea de Nord anul viitor, in urma invitatiei adresate de liderul de la Phenian, Kim Jong Un, a indicat presedintia sud-coreeana sambata, potrivit agentiei Reuters. Xi Jinping i-a declarat omologului sau sud-coreean…

- Cuba este unul dintre putinii aliati ai Coreei de Nord, dar relatiile sunt mai calduroase la nivel retoric decat concret, apreciaza AFP. Fidel Castro, care a condus regimul comunist de la Havana timp de aproape cinci decenii, a facut o singura vizita la Phenian, in 1986, iar predecesorii lui Kim…

- Liderului nord-corean Kim Jong Un urmeaza sa efectueze ”in curand” o vizita la Seul, a anuntat presedintele sud-coreean Moon Jae-in, ultimul dintr-o serie de episoade ale unei destinderi in curs in peninsula, in pofida impasului negocierilor cu privire la ”denuclearizare” intre Coreea de Nord si…

- Președintele sud-coreean Moon Jae-in, a declarat, luni, ca liderul de la Phenian, Kim Jong-Un, va intreprinde curand o vizita in Rusia, iar președintele chinez Xi Jinping ar putea vizita Coreea de Nord, informeaza site-ul agenției Reuters. Moon Jae-In a facut aceste declarații in cursul unei…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un spera ca un nou summit cu presedintele american Donald Trump va avea loc in viitorul apropiat si ca secretarul de stat american Mike Pompeo va veni in curand in vizita la Phenian, a declarat joi presedintele sud-coreean Moon Jae-in, la intoarcerea

- Presedintele american, Donald Trump, considera ca Beijingul "complica lucrurile" in ce priveste dosarul nord-coreean, in timp ce negocierile intre Washington si Phenian sunt in impas, transmite AFP. "China complica foarte mult lucrurile in privinta relatiei cu Coreea de Nord", a declarat miercuri Trump,…