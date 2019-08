Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia pe Transalpina, intre km 39+500 – km 41+800, se inchide in zilele de 10 si 11 august, in vederea desfasurarii “Campionatului National de Drift – Etapa a IV – a”. Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunta ca, in zilele de 10 si 11 august, se…

- Circulatia se desfasoara in conditii normale pe A2, Bucuresti - Constanta, la kilometrul 20, pe sensul catre Constanta, dupa remedierea problemelor aparute la dalele de beton, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). "Precizam ca echipele de interventie…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunta ca au fost depuse trei oferte pentru proiectarea si executia DN 28B Targu Frumos - Botosani. Valoarea estimata a contractului este de 268.610.000 lei fara TVA.Potrivit CNAIR, in 1 iulie a avut loc depunerea ofertelor…

- Circulatia rutiera pe podul de la kilometrul 36 al Autostrazii Bucuresti - Pitesti (A1) a fost deschisa partial, a anuntat, joi, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). (AGERPRES)

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) si Itinera SPA au semnat contractul pentru constructia pasajului Oltenita, in valoare de 169,5 milioane de euro, fara TVA, potrivit unui comunicat al CNAIR, remis, vineri, AGERPRES. Documentul se refera la proiectarea si executiea…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a semnat vineri Acordurile-Cadru pentru lucrarile de intretinere a partii carosabile ale A2, pe sectorul Bucuresti - Fundulea, conform unui comunicat al companiei, potrivit agerpres.ro.Citește și: Sorin Ovidiu Vintu a EXPLODAT:…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, in calitate de solicitant, a elaborat si depus aplicatia de finantare pentru proiectul "Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic executie pe...

- Asocierea Collini Lavori S.p.A - Tecnic Consulting Engineering Romania SRL a instituit, pana pe 24 iunie 2019, restrictii de circulatie pe drumul de acces din vama pana la intrarea pe Podul de la Giurgiu, in vederea remedierii degradarilor identificate in perioada de garantie, informeaza Compania…