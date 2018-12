Comisia juridica din Senat a amanat marți votul privind cererea DNA de incuviințare a urmaririi penale in cazul lui Calin Popescu-Tariceanu, deși solicitarea procurorilor a fost trimisa Senatului in urma cu aproape o luna. Surse politice au declarat pentru Hotnews.ro ca amanarea votului in Senat are legatura cu faptul ca in cazul lui Tariceanu faptele s-ar prescrie pe 31 decembrie. Vezi in articol ce a raspuns DNA la solicitarea HotNews.ro pe acest subiect.