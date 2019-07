Posibil ucigas in serie la Caracal, in judetul Olt. Politistii au efectuat, in aceasta dimineata, o perchezitie la domiciliul unui barbat, intr-un caz de disparitie a unei fete de 14 ani, potrivit unor surse judiciare. Aceleasi surse afirma ca la locuinta barbatului ar fi fost gasite fragmente de oase umane in butoaie metalice si intr-o fantana. Barbatul ar fi luat la ocazie, in masina, tinere din comunele invecinate Caracalului, pe care le ducea acasa la el. In sprijinul anchetatorilor din Olt a fost trimisa la Caracal si o echipa mixta de specialisti de la Bucuresti. Ancheta este in plina desfasurare.…