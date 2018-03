Posibil summit trilateral cu Coreea de Sud, Coreea de Nord şi Statele Unite Deocamdata, Moon planifica o intalnire cu Kim luna viitoare, iar Trump s-a declarat dispus sa discute fata in fata cu liderul nord-coreean inainte de sfarsitul lui mai.



"Un summit Coreea de Nord - SUA ar fi in eveniment istoric in sine, dupa un summit inter-coreean", a declarat Moon la Casa Albastra, sediul presedintiei de la Seul, dupa o sedinta de pregatire pentru o eventuala intalnire a sa cu Kim. "In functie de loc, ar putea fi chiar mai dramatic. Si in functie de progres, s-ar putea ajunge la un summit trilateral intre Sud, Nord si Statele Unite", a spus el. Presedintele Coreei… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

- "Kim Jong-Un a transmis felicitari cordiale presedintelui rus Vladimir Putin pentru victoria sa convingatoare din alegerile prezidentiale. Realegerea dumneavoastra ca presedinte este o manifestare a imensei sustineri si increderi din partea poporului", a transmis presa de stat de la Phenian.Potrivit…

- Aceste manevre pe scara larga implica desfasurarea a zeci de mii de trupe la sol si provoaca de fiecare data tensiuni in peninsula. Coreea de Nord, dotata cu arma nucleara, le considera ca fiind repetitia generala pentru invadarea teritoriului sau. Discutii sunt in curs in vederea unui…

- In timpul intalnirii, Kim Jong-Un s-a angajat sa renunte la armele nucleare si le-a transmis oficialilor sud-coreeni ca ar dori sa aiba o intrevedere cu presedintele american Donald Trump, a declarat joi liderul delegatiei sud-coreene, Chung Eui-yong, sef al Oficiului pentru Securitate Nationala…

- Totodata, Coreea de Nord a promis sa suspende testele nucleare si balistice pe durata dialogului intercoreean, si si-a exprimat vointa de a se denucleariza cu conditia ca securitatea sa-i fie garantata, a indicat Chung Eui-yong. Summitul va avea loc in satul Panmunjom, in Zona demilitarizata…

- Presedintele sud-coreean, Moon Jae-in, a indemnat luni Statele Unite ale Americii ''sa reduca nivelul exigentelor pentru inceperea discutiilor'' cu Phenianul, declaratia intervenind in contextul in care consilieri ai sai s-au intalnit cu un general nord-coreean pentru a analiza modalitatile…

- Ivanka Trump, in Coreea de Sud in vederea participarii la ceremonia de incheiere a Jocurilor Olimpice de Iarna"Suntem foarte, foarte fericiti sa asistam la Jocurile Olimpice de Iarna din 2018, sa incurajam Team USA si sa ne reafirmam angajamentul puternic si durabil in favoarea locuitorilor…

- Fiica si consiliera presedintelui american, Ivanka Trump, a sosit vineri in Coreea de Sud, sa asiste duminica la ceremonia de incheiere a Jocurilor Olimpice de la Pyeongchang, relateaza AFP, conform news.ro.”Suntem foarte, foarte fericiti sa asistam la Jocurile Olimpice de Iarna din 2018,…

- Sanctiuni mai dure pot pune in pericol cea mai recenta detensionare in relatiile dintre cele doua Corei care se pregatesc sa creeze conditiile necesare organizarii unui summit intre liderul nord-coreean Kim Jong Un si presedintele sud-coreean Moon Jae-in.Un oficial important din cadrul…

- Este prea devreme pentru un summit cu Phenianul, in pofida apropierii intervenite cu ocazia Jocurilor Olimpice de Iarna, a estimat sambata presedintele sud-coreean Moon Jae-in, informeaza AFP si dpa. "Exista mari sperante legate de un summit Nord-Sud, insa eu cred ca este un pic prea devreme", a declarat…

- Potrivit acestuia, in cursul discutiei, care a durat mai mult de o ora, s-a reafirmat ca SUA si Japonia vor mentine presiunea pentru a obliga Phenianul sa renunte la programele nuclear si balistic.'Dialogul doar de dragul dialogului ar fi lipsit de sens', le-a declarat Abe miercuri jurnalistilor,…

- Presedintele american Donald Trump si premierul japonez Shinzo Abe au convenit sa mentina presiunea asupra Coreei de Nord in pofida semnalelor de detensionare a relatiilor in Peninsula Coreeana, transmite dpa, citand o declaratie a sefului guvernului de la Tokyo. Potrivit acestuia,…

- Probleme la Jocurile Olimpice de iarna 2018. Viruși, net prost, vant puternic! Organizatorii Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang (POCOG) au anuntat luni existenta unui numar total de 177 cazuri de norovirus confirmate pana acum, insa delegatiile sportive sunt in continuare neafectate. Conform…

- Coreea de Nord a organizat joi o parada militara la Phenian pentru a celebra implinirea a 70 de ani de la infiintarea fortelor sale armate, ocazie cu care si-a etalat rachetele balistice intercontinentale in ajunul deschiderii Jocurilor Olimpice de Iarna in Coreea de Sud, relateaza AFP. …

- Vicepresedintele american Mike Pence a declarat joi ca Statele Unite sunt ”pregatite de orice eventualitate” in fata amenintarii nord-coreene, subliniind ca ”toate optiunile” sunt ”pe masa”. ”Lumea sa stie, in aceasta baza aeriana Yokota si oriunde altundeva, ca noi suntem pregatiti de orice eventualitate”,…

- Olimpiada de Iarna din Coreea de Sud va inregistra o premiera diplomatica in relația cu vecinii de la nord. Delegația oficiala de la Phenian va fi condusa de sora liderului Kim Jong Un. Va fi pentru prima oara cand un membru al familiei conducatoare nord-coreene va merge in Coreea de Sud.…

- Vicepresedintele american Mike Pence a declarat miercuri, la Tokyo, ca Washingtonul se pregateste sa anunte ”cele mai dure” sanctiuni economice impuse vreodata Coreei de Nord, relateaza AFP. ”Anunt astazi ca Statele Unite vor dezvalui in curand sanctiunile economice cele mai dure si mai ofensive impuse…

- Cateva sute de manifestanti au protestat marti, in portul Mukho, la sosirea unui vas care a adus 120 de artisti nord-coreeni. Multi purtau pancarte cu chipul liderul Kim Jong-Un taiat cu doua linii, in timp ce altii au dat foc drapelului statului comunist si unor bannere cu lozinci pro-unificare. …

- Influenta sora a liderului nord-coreean Kim Jong-un urmeaza sa asiste la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarna de la Pyeongchang, in Coreea de Sud, a anuntat marti Guvernul de la Seul, relateaza BBC News, conform news.ro.Kim Yo-jong este cea mai mica dintre fiicele defunctului…

- Guvernul Japoniei si-a exprimat, luni, nemultumirea fata de utilizarea la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang a unui drapel al Coreei unificate pe care figureaza insule disputate de Tokyo si Seul, informeaza AFP, citata de Agerpres. Cele doua Corei au decis sa defileze sub acelasi drapel –…

- Cele doua Corei au decis sa defileze sub acelasi drapel - conturul bleu pal al peninsulei - la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice si formeze o echipa comuna feminina de hochei pe gheata. Insa acest stindard cuprinde si un punct albastru ce reprezinta teritorii situate in Marea Japoniei,…

- Un inalt responsabil nord-coreean cu atributii onorifice se va deplasa vineri in Coreea de Sud pentru o vizita de trei zile, vizita avand legatura cu Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang, a anuntat duminica guvernul sud-coreean, transmite AFP. Numele oficialitatii nord-coreene este…

- Șase transfugi nord-coreeni au fost primiți vineri in Biroul Oval de presedintele american Donald Trump – o intalnire foarte incarcata simbolic intr-o perioada de tensiuni puternice intre Statele Unite si regimul de la Phenian, relateaza AFP, citat de News.ro . Unul dintre acesti sase transfugi, Ji…

- Antonio Guterres intentioneaza sa viziteze saptamana viitoare Coreea de Sud pentru intrevederi cu liderii sud-coreeni si a asista la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarna de la Pyeongchang. Potrivit unor surse diplomatice, secretarul general al ONU ar putea profita de ocazie…

- Unul dintre cei opt transfugi, Ji Seong-ho, care a fugit din Coreea de Nord in 2006, s-a numarat printre invitatii de onoare ai lui Donald Trump la discursul sau privind Starea Uniunii rostit in Congres pe 30 ianuarie. Referindu-se la povesti individuale 'incredibile si adevarate surse…

- Ministrul de Externe al Coreei de Nord a avertizat, vineri, ca in cazul in care Statele Unite vor relua exercitiile militare din regiune dupa Olimpiada de Iarna de la Pyeongchang, atunci Phenianul va reactiona. ”Ori de cate ori au avut loc astfel de exercitii militare, pacea si securitatea…

- Intr-un consiliu de ministri, Vladimir Putin "a cerut guvernului sa decida organizarea unei competitii pentru sportivii nostri care n-au fost admisi sa participe la Jocurile Olimpice", a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agentiile de presa din Rusia.Castigatorii…

- Prezent la Forumul Economic Mondial, de la Davos, miliardarul George Soros a declarat ca administrația Trump este un pericol pentru lume și ca președintele american va provoca un razboi nuclear cu Coreea de Nord, scrie CNBC. Miliardarul George Soros a criticat vehement administrația de la Casa Alba…

- Coreea de Nord pregateste o fastuoasa parada militara inaintea deschiderii Jocurilor Olimpice de Iarna luna viitoare in Coreea de Sud, in pofida relansarii relatiilor intercoreene in domeniului sportului, relateaza joi presa sud-coreeana, citata de AFP, scrie agerpres.ro. Phenianul a suscitat…

- Autoritatile din Coreea de Nord au apreciat marti ca mesajul presedintelui american Donald Trump, care s-a laudat ca are un buton nuclear 'mult mai mare' decât cel al liderului nord-coreean Kim Jong-Un, nu este decât expresia unui 'dement', 'latratul unui câine…

- Dupa discursul lui Kim Jong-Un, cele doua Corei au facut demersuri de destindere a relatiilor, care au culminat saptamana trecuta cu primul lor dialog oficial dupa o pauza de peste doi ani, cand au convenit asupra participarii Phenianului la Jocurile Olimpice de la Pyeongchang.

- Coreea de Nord si Coreea de Sud au inceput luni discutiile asupra ofertei Phenianului de a trimite un ansamblu artistic luna viitoare la Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang, potrivit mass-media sud-coreene, transmite dpa.Reuniunea a inceput in jurul orei 10:00 (1:00 GMT) in satul…

- Moon Jae-in, presedintele Coreei de Sud, a declarat, miercuri, ca abordarea presedintelui SUA, Donald Trump, a adus o contributie uriasa la faptul ca regimul de la Phenian a acceptat sa poarte discutii cu reprezentanti ai Guvernului de la Seul, relateaza CNN. ”El a avut o contributie majora…

- O intalnire exceptionala intre reprezentantii celor doua tari a avut loc ieri in localitatea frontaliera Panmunjom (in zona demilitarizata), in ciuda puternicelor tensiuni provocate de ambitiile nucleare ale Phenianului. Coreea de Nord a propus trimiterea de sportivi la Jocurile Olimpice de Iarna de…

- Coreea de Nord a redeschis, marti, un canal de comunicare militara cu Coreea de Sud, in contextul in care cele doua state au purtat discutii la nivel inalt despre modalitati de imbunatatire a relatiilor bilaterale, relateaza site-ul agentiei Yonhap. Un oficial al Guvernului de la Seul…

- Regimul nord-coreean a continuat, luni, retorica dura la adresa Statelor Unite, in ciuda remarcilor de conciliere facute de catre presedintele american Donald Trump, relateaza site-ul agentiei Yonhap. Sambata, Donald Trump a declarat ca ar accepta o convorbire cu liderul nord-coreean Kim…

- Coreea de Nord a acceptat vineri propunerea sud-coreeana pentru discutii a anuntat ministerul sud-coreean al Unificarii, responsabil pentru relatiile intercoreene. Discutiile vor avea loc marti. "Coreea de Nord ne-a transmis in aceasta dimineata un mesaj, indicand ca accepta propunerea de…

- Presedintele american Donald Trump si omologul sau sud-coreean Moon Jae-In au decis sa amâne manevrele militare comune ale SUA si Coreei de Sud prevazute a se desfasura în perioada Jocurilor Olimpice de Iarna de la Pyeongchang, din luna februarie, a anuntat joi biroul sefului statului sud-coreean,…

- "Casa Albastra" prezidențiala din Coreea de Sud a declarat ca Trump a spus premierului Coreei de Sud, Moon Jae-in, intr-o discuție telefoncia faptul ca spera ca discuțiile inter-coreene vor conduce la rezultate bune și ca va trimite o delegație la nivel inalt, inclusiv membrii familiei sale, la Jocurile…

- Mai sunt doar câteva zile pâna la startul Jocurilor Olimpice de iarna de la Pyeongchang, o editie care ridica multe semne de întrebare în aceasta perioada, prin prisma relatiilor tensionate la nivel mondial, în special între cele noua natiuni coreene, dar si între…

- Decizia nordului de a deschide linia telefonica de la frontiera a fost luata la o zi dupa ce Coreea de Sud a propus discuții la nivel inalt, pe fondul unei stari tensionate asupra programelor de rachete și nucleare din Coreea de Nord. A urmat declarația liderului nord-coreean Kim Jong Un care…

- Presedintele american Donald Trump l-a ironizat marti pe omologul sau nord-coreean, afirmând ca are un buton nuclear "mai mare si mai puternic" decât Kim Jong-Un, relateaza France Presse. "Liderul nord-coreean Kim Jong-Un tocmai a afirmat ca 'butonul…

- Coreea de Sud a propus, marti, discutii la cel mai inalt nivel cu oficialitatile de la Phenian, la 9 ianuarie, pentru imbunatatirea relatiilor intercoreene, dupa ce Kim Jong-Un a evocat o participare nord-coreeana la Jocurile Olimpice de iarna, informeaza BBC conform News.ro . “Speram ca Sudul si Nordul…

- Coreea de Sud a propus marti Phenianului discutii la nivel inalt pe 9 ianuarie cu scopul de a imbunatati relatiile intercoreene, dupa mana intinsa de liderul nord-coreean, Kim Jong-Un, care a evocat o participare a tarii sale la Jocurile Olimpice de Iarna 2018, transmite AFP, potrivit Agerpres. "Speram…

- Rusia este gata sa actioneze ca mediator intre Coreea de Nord si SUA, daca cele doua parti vor dori un asemenea rol pentru ea, a anuntat Kremlinul marti, informeaza Reuters.Moscova indeamna de mai multa vreme cele doua parti sa initieze negocieri menite sa reduca tensiunile cu privire la programul…