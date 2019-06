Stiri pe aceeasi tema

- 41 de puncte pe ordinea de zi și o ședința ce se anunța cu scantei. Printre punctele obișnuite, in ultimele ședințe, cum ar fi respingerea plangerilor prealabile inainte de aradenii carora li s-a majorat impozitul pe cladire, se numara și cateva puncte care ar putea isca contre. Bugetele a doua dintre…

- Cei interesați vor putea, incepand din acest an, prin intermediul programului Rabla pentru electrocasnice, sa ceara bani de la stat pentru a-și cumpara inclusiv televizoare, mașini de spalat vase sau aparate de aer condiționat portabile. In acest context, iata cum pot obține banii de la stat romanii…

- Pompierii de la ISU Dobrogea Constanta au fost solicitati, in urma cu cateva minute, in zona Hotelului Vega.Potrivit primelor informatii este posibil sa fi o persoana inecata.Este vorba despre o femeie inecata. ...

- Acer a anunțat și un portofoliu complet de produse proiectate pentru creatorii de video si animație, arhitecți, graficieni și pasionați de design. ConceptD include desktop-uri, notebook-uri, monitoare și o ca...

- Consilierii locali sunt chemati vineri sa voteze „de indata” aprobarea mandatarii primarului sa acopere datoriile celor de la Colterm. Primaria va achizitiona pentru compania de termoficare a orasului certificate verzi, din nou de la Primaria Oradea. Primarul Nicolae Robu ii va mania din nou pe alesii…

- "Nu am fost invitat la sedinta CEx de miercuri. Daca voi fi invitat, voi participa", a declarat marti Tudorel Toader marti dimineata pentru Romania TV. Liviu Dragnea a anuntat in repetate randuri ca PSD nu-l mai sustine pe Tudorel Toader la Ministerul Justitiei, pentru ca a promis ordonante…

- Pe 17 aprilie, in intervalul orar 10.00-13.00, la Vicovu de Sus va avea loc o campanie de colectare a echipamentelor electrice și electronice vechi, dar și a bateriilor uzate. Vor fi acordate și premii. Acțiunea este organizata de Asociația Environ și Asociația Sistemul Național de Reciclare a Bateriilor,…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Delta al Judetului Tulcea au fost solicitati sa intervina in aceasta seara in municipiul Tulcea. Potrivit ISU Delta Detasamentul de pompieri Tulcea intervine pentru limitarea efectelor unui incendiu care se manifesta la o casa in municipiul…