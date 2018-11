Stiri pe aceeasi tema

- Eugen Neagoe, antrenorul celor de la Sepsi, a explicat la ProSport LIVE ca autoritatiile maghiare investesc la clubul din Sfantu Gheorghe fara a emite pretentii, modelul fiind aplicat si in Slovacia. Doua echipe din Romania, Sepsi din Liga 1 Betano, si Csikszereda, liga a treia,...

- Gigi Becali, patronul FCSB, a reacționat violent dupa ce a aflat ca Guvernul Ungariei finanteaza cu peste 6 milioane de euro echipele Sepsi OSK si Csikszereda. (Detalii despre dezvaluirea Gazetei Sporturilor AICI) Patronul FCSB a criticat in termeni duri Gurvernul Romaniei și l-a jignit pe Viktor Orban,…

- Ciprian Marica (33 de ani) felicita Guvernul Ungariei, care finanteaza cu aproape 6,5 milioane de euro echipele Sepsi Sfântu Gheorghe si Csikszereda Miercurea Ciuc. Într-o postare acida pe pagina de facebook, fostul atacant a adus critici dure: ”Iata…

- Robert Ilyeș, manager la FC Csikszereda U19, a comentat faptul ca Guvernul Ungariei finanteaza cu peste 6 milioane de euro echipele Sepsi OSK si Csikszereda. (Detalii despre dezvaluirea Gazetei Sporturilor AICI) "Nu am multe informații. Dar știu ca aceasta baza, construita cu sprijinul Academiei Puskas,…

- Guvernul de la Budapesta finanteaza cu peste 6 milioane de euro echipele Sepsi OSK si Csikszereda, informeaza Gazeta Sporturilor.Citește și: Viorica Dancila, schimbare de ultima ora: il alege pe Iohannis, in locul dezbaterilor din Parlament Potrivit sursei citate ceea ce exista doar…

- "Romanii s-au luptat pentru democratie, sunt un popor decent si curajos. Ii ignorati, doamna, de ce nu vreti sa va ascultati poporul? Ce interese ascunse colcaie in spatele Guvernului dumneavoastra? Acest Parlament vrea sa stie aceste lucruri. Ascultati-va poporul, romanii vor doar transparenta si integritate”,…

- Guvernul de la Budapesta va contesta la Curtea de Justitie a UE votul prin care Parlamentul European a cerut saptamana trecuta sanctiuni impotriva Ungariei, informeaza MTI si Reuters. Anuntul a fost facut luni de Gergely Gulyas, seful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban. Parlamentul…

- Ungaria nu va accepta "amenintari" si nu va deveni "patria imigratiei", a afirmat marti dupa-amiaza, in Parlamentul European, premierul ungar, Viktor Orban, in contextul procedurilor in sensul sanctionarii Guvernului de la Budapesta.