Porumbei cu sos dulce acrisor de struguri

Porumbeii curatati si spalati se fierb in apa cu sare in care am adaugat o ligura de legume deshidratate fara sare,pana se inmoaie carnea.

Se broboneste strugurele spalat apoi boabele se calesc 10 minute in unt incins,apoi se adauga o lingura de miere de albine si se stinge cu otetul aromatizat.Se mai lasa 5 minute pe foc moale sa se evapore otetul.Se da de pe foc.

Se scot porumbeii ,se sareaza si pipereaza dupa gust,se ung cu miere si se dau in tava in care am pus paharul de supa si uleiul de masline si se dau la cuptor sa se rumeneasca bine.Se servesc calzi stropiti cu sosul…