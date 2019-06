Stiri pe aceeasi tema

- Daca te-ai saturat de clasica friptura de piept de pui, uscacioasa și fara o aroma deosebita, atunci trebuie neaparat sa incerci o rețeta cu adevarat speciala, ce confera carnii un gust deosebit!

- Piftia de peste este un preparat usor, potrivit pentru o zi caniculara. Se prepara din crap sau salau. Calugarii spun ca este un preparat numai bun pentru zilele de sarbatoare, mai ales atunci cand este dezlegare la peste.

- Daca vrei sa prepai ceva ușor și absolut delicios pentru masa de pranz, rețeta noastra de azi este tto ceea ce ai nevoie. Iți vom arata cum sa prepari tagliatelle de morcovi cu broccoli și un sos absolut fabulos de usturoi, o masa pe care cei dragi o vor ține minte mereu!

- Regizorul franco-grec Costa-Gavras va realiza cel de-al 22-lea lungmetraj al sau la Atena. Este vorba despre adaptarea cartii "Conversatii intre adulti, in culisele Europei", de Yanis Varoufakis, in care fostul ministru grec de Finante dezvaluie tentativa sa de a usura povara austeritatii pentru…

- Odata cu incalzirea vremii (temperaturile diurne pot depași 20 de grade), Colterm SA a inceput sa reduca temperatura de furnizare a energiei termice ... The post Colterm se pregatește sa inchida caldura appeared first on Renasterea banateana .

- Guvernul pregateste in sedinta de astazi programata pentru ora 16.00, adoptarea OUG-ului de modificare a Codurilor Penale sub pretextul punerii in acord cu deciziile Curtii Constitutionale, conform G4Media .

- „Electrica” va fi maine gazda unui duel care poate fi catalogat ca „al suferintei”. Dupa ce a remizat la Snagov, ACS Poli mai poate spera la salvare daca trece pe teren propriu de o alta ilfoveana, CS Balotesti, gruparea aflata in fata la sapte puncte distanta. Timisorenii au si probleme dupa jocul…

- Slabit din 2013 de sechelele unui accident vascular cerebral, presedintele Abdelaziz Bouteflika, 82 de ani, se confrunta de peste o luna cu o miscare de contestare fara precedent dupa instalarea sa la putere, in 1999.Articolul 102 din Constitutie prevede, de asemenea, procedura de urmat…