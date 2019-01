Porturile italiene, închise pentru migranţi, reiterează Salvini Ministrul italian de interne Matteo Salvini, liderul Ligii (extrema dreapta) a reafirmat joi ca porturile italiene raman inchise pentru navele organizatiilor neguvernamentale care salveaza migranti, in timp ce una dintre acestea pare sa se apropie de Sicilia, potrivit AFP. "A nu stiu cata provocare la vedere: dupa ce a petrecut zile in apele malteze, nava olandeza Sea Watch 3 cu 47 de migranti la bord se indreapta spre Italia", a scris Salvini pe contul sau Twitter. "Reiterez ca pozitia noastra nu se schimba si nu se va schimba. Nimeni nu va debarca in Italia. Suntem pregatiti sa trimitem medicamente,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

