Porturi închise din cauza valurilor neobişnuit de mari "Ca masura de precautie, 33 de porturi de pe litoralul nordic au fost inchise", a scris pe Twitter Centrul de operatiuni al serviciilor de salvare nationala. Locuitori si turisti au fost evacuati din zonele in care a fost data alerta, in principal in regiunile Piura si Tumbes (nordul tarii).



Marea a inundat golfurile folosite de pescari si statiuni turistice, ca Mancora, unde apele au invadat plaje si hoteluri. Nu s-au inregistrat victime omenesti. Saptamana trecuta, Marina peruana a dat alerta din cauza unor valuri foarte mari provocate de o furtuna in Pacificul de Nord. Marea urma… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peru a inchis 33 de porturi din cauza valurilor anormale care au antrenat sambata incursiuni ale apelor marii pe uscat, pana la 50 de metri intr-o statiune turistica, un fenomen fara legatura cu tsunami-ul care a lovit Indonezia, a anuntat duminica guvernul de la Lima, relateaza AFP, relateaza Agerpres."Ca…

- Seful Guvernului a declarat, intr-o emisiune la Romania TV, ca are o relatie buna atat cu liderul PSD, cat si cu liderul ALDE, precizand ca nu este premier "in nume personal". "Cu domnul Dragnea am o relatie buna din mai multe puncte de vedere. Noi suntem un guvern politic. Suntem sustinuti…

- Intregul Guvern al Romaniei a fost la Bruxelles, acolo unde a participat la ședința ECOFIN. In urma ședinței, europarlamentarul Sigfried Mureșan, purtator de cuvant al PPE, susține ca oficialii europeni au realizat faptul ca masurile luate de Guvernul Dancila imping Romania spre o noua criza financiara.…

- "Asteptam sa se intoarca Guvernul (de la Bruxelles - n.r.), sa avem o discutie. (...) Maine sigur va avea loc aceasta discutie, dar o actiune trebuie facuta, pentru ca e clar ca asta vrea Iohannis. Am inteles ca la Transporturi deja se intra in blocaj de maine ca nu mai e ministru", a precizat Dragnea.…

- Aproximativ 4.000 de militari si specialisti, sute de mijloace tehnice și 50 de mijloace tehnice au participat pe 1 Decembrie la parada militara de Ziua Naționala de la Arcul de Triumf din București.

- 4.000 de militari cu peste 200 de mijloace tehnice si circa 50 de aeronave si 500 de militari din mai multe tari aliate sau partenere participa sambata, 1 Decembrie, incepand cu ora 10.00, la Parada militara organizata cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, in Piata Arcul de Triumf din Bucuresti. Manifestatii…

- In cazul in care ai urmarit știrile din ultimele zile, Dragnea a inceput o remaniere a guvernului Dancila, dar Iohannis ii cam pune bețe in roate. In ultimele saptamani, s-a discutat destul de mult despre remanierea guvernului Dancila, avand in vedere gradul ostentativ de ineficiența al unora dintre…

- "Vorba lui Trahanache (O scrisoare pierduta): "E comedie, mare comedie! Stimabile, m-ai chemat sa-mi arați un docoment, arata docomentul!" Ce ziceti voi de așa ceva? Pai...docomentul nu iexista! Pai cum?! Ievaluarea care se baza pe docoment?! Pai... Zic și io ca pe domnii Dragnea si…