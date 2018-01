Stiri pe aceeasi tema

- O artista de muzica populara de la noi a fost lovita de blestem! A pierdut trei copii, dar vrea sa ramana din nou insarcinata! Vedeta a vorbit pentru prima data despre drama prin care a trecut fara sa stie nimeni!

- Avem placerea și privilegiul de a-i informa pe cititorii noștri despre o noua ediție a unei manifestari artistice de ținuta, ce se deruleaza an de an cu mare succes in luna februarie in citadela de sub Tampa. Ne referim la galonatul „Festival W.A. Mozart” organizat de Opera din Brașov, cu…

- Intrat deja in tradiția covasneana, Balul Portului Popular de la Sita Buzaului care a avut loc sambata, 20 ianuarie a.c., organizat pentru al 6-lea an consecutiv la Caminul Cultural din localitate, a adunat laolalta peste 400 de romani de toate varstele din județ și din imprejurimi, care abia au așteptat…

- Balul, ajuns la cea de-a VI-a ediție, este organizat de Primaria comunei Sita Buzaului, Consiliul Local Sita Buzaului, Caminul Cultural, in parteneriat cu Asociația Culturala „Braul Sitean” din localitate, și se deruleaza cu incepere de la ora 20.00. Locurile sunt ocupate in totalitate. „Suntem la a…

- MOL Romania și Fundația pentru Parteneriat au anunțat, ieri, lansarea celei de-a 13-a ediție a programului Spații Verzi, cea mai longeviva platforma de responsabilitate sociala a MOL Romania, prin care compania aloca organizațiilor un fond anual de 697.000 lei pentru implementarea proiectelor de protecție…

- Cei mai talentati bucatari din Romania se intrec la categoriile sectiunii gastronomie a concursurilor GastroPan, care se vor desfasura, in perioada 19-22 aprilie 2018, la Targu Mures, in cadrul celei de-a X-a editii a Expozitiei Internationale GastroPan. Potrivit organizatorilor, sectiunea…

- Cinematograful „Arta” din Sfantu Gheorghe, care aniverseaza luna aceasta un an de functionare, va marca Ziua Culturii Romane printr-o serie de proiectii de filme romanesti. Organizatorii evenimentului au precizat, miercuri, ca printre lung-metrajele programate se regasesc atat pelicule care au mai rulat…

- Sala Polivalenta din Targu Secuiesc va gazdui sambata, 13 ianuarie, o noua ediție a Targului de nunți. „Evenimentul din data de 13 ianuarie 2018 este dedicat cuplurilor care doresc sa se casatoreasca și este gazduit de Sala Polivalenta Targu Secuiesc. Aflat la cea de-a patra ediție, manifestarea ii…

- Balul Portului Popular, unul dintre evenimentele cele mai așteptate de locuitorii comunei Sita Buzaului, dar și de oamenii din imprejurimi, ajunge la cea de-a VI-a ediție, in data de 20 ianuarie 2018. Pentru al șaselea an consecutiv, Caminul Cultural Sita Buzaului va gazdui Balul Portului Popular, manifestarea…

- Oficialul roman, insotit de seful Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca, le-a multumit ofiterilor si subofiterilor dislocati in Kandahar pentru participarea la misiunile din teatrele de operatii. Ministrul a stat de vorba cu militarii romani si a gustat, alaturi de acestia,…

- Adepta a unui stil de viața sanatoasa și a unui program de mișcare susținut, Carmen Bruma face excepție de sarbatori. Vedeta recunoaște ca iși face toate poftele culinare. Carmen Bruma nu iși calculeaza caloriile consumate la mesele de sarbatori. A ridicat orice restricție din punct de vedere alimentar,…

- Pepe și fiica sa cea mare, Maria (5 ani), au caștigat joi seara, la Antena 1, ultima ediție “Aici eu sunt vedeta” a acestui sezon. Interpretul de muzica latino și dragalașa sa fetița au demonstrat, pe parcursul amuzantelor probe ale emisiunii prezentate de Dan Bittman, ca se cunosc suficient de bine…

- Ediție de sarbatoare in aceasta ediție “Aici eu sunt vedeta”, cu trei copii frumoși și isteți, care au venit in show-ul prezentat de Dan Bittman sa dezvaluie secretele faimoșilor lor parinți.

- Joi, 21 decembrie, de la ora 21.15, la “Aici eu sunt vedeta”, Petrus (8 ani) va dezvalui câteva dintre secretele și obiceiurile celebrului sau tata, fostul prim-ministru al României, Petre Roman. De pilda, Petrus va spune ca tatal sau are obiceiul sa stinga toate…

- Ediție de sarbatoare joi, 21 decembrie, de la ora 21.15, la “Aici eu sunt vedeta”, cu trei copii frumoși și isteți, care vin in show-ul prezentat de Dan Bittman sa dezvaluie secretele faimoșilor lor parinți.

- Rocsana Marcu și fiicele sale, Mayra (10 ani) și Indira (6 ani), au caștigat cea de-a șaptea ediție a show-ului “Aici eu sunt vedeta”, prezentata la Antena 1 de Dan Bittman, iar suma de 7.500 de lei obținuta de acestea ii va fi daruita lui Andrei (10 ani), un baiețel grav bolnav.

- Cați bani a cheltuit Dj Wanda pentru a se trata de boala cumplita pe care a descoperit-o in urma cu cateva luni. Vedeta a fost internata intr-un spital din Turcia, unde i s-au facut mai multe investigații. Dj Wanda a vorbit in direct la tv, despre perioada grea prin care a trecut și despre cat de mult…

- Dana si Ion Georgescu au deschis in august 2011, la Comana, in apropiere de Bucuresti, un atelier-muzeu de manufactura, singurul din tara noastra. La Moara de Hartie, atat adultii cat si copiii pot descoperi mestesuguri traditionale romanesti, precum realizarea de hartie manuala, legatorie de carte…

- Ramnicenii prezenti la prima editie a Festivalului ”Pomana Porcului” au avut ocazia sa cumpere produse romanesti direct de la producatori, dar si sa guste numeroase bunatati traditionale. Carnea de porc preparata la cazan si sarmalele au fost la mare cautare iar voia buna a fost asigurata de nume cunoscute…

- Compania Avi-Giis din judetul Valcea, cu activitati in prelucrarea si conservarea carnii, detinuta de Aurel Simion este prezenta, prin magazinele proprii și nu numai, in mai multe locații din țara, dar și din afara țarii. Saptamana trecuta și-a descchis porțile noul centrul comercial Shopping City Ramnicu…

- Suedia s-a calificat in sferturile de finala ale Campionatului Mondial de handbal feminin din Germania, iar dupa meci nordicele au sarbatorit in ritm de reggaeton. In frunte cu una din vedetele echipei CSM București, Isabelle Gullden, suedezele s-au filmat in timp ce dansau in vestiar dupa victoria…

- Nicoleta Guta se afla in fata cele mai aglomerate perioade din an, cea a Sarbatorilor, urmand sa sustina mai multe spectacole atat in tara, cat si in strainatate, unde este invitata sa cante la nuntile romanilor. Cei peste 10 ani de cand are acest program solicitant au obosit-o pe manelista, care ar…

- Reacția Oanei Roman despre divorțul mulatrei Laurette. Unul dintre subiectele discutate in cadrul emisiunii online OanaPunctRoman, gazduita de revista Viva!, vedeta a reamintit și despre cel mai rasunator divorț de la sfarșitul acestui an. Recent, s-a aflat ca Laurette divorțeaza de soțul ei dupa doar…

- Sambata, 2 decembrie, s-a desfașurat, la Sala Polivalenta din minicipiul Targu Secuiesc o noua ediție a „Cupei Targu Secuiesc la Judo”, un concurs destinat copiilor sub 13 ani. Organizarea unui concurs sportiv nu este ușoara, mai ales cand acesta a devenit deja o tradiție, iar așteptarile tuturor, de…

- Marți, 19 decembrie 2017, ora 18.00, la Teatrul Municipal Carei va avea loc Concertul de cantece și colinde tradiționale romanești, susținut de Petrica Mureșan și orchestra sa. Preț bilet: 10 lei. Biletele se gasesc la biroul Centrului Cultural Carei, de luni pana joi, 09.00 – 17.00 și vineri 09.00…

- Celebru pentru rolurile din „Aferim!” si „Las Fierbinti”, actorul Cuzin Toma a creat un scandal imens dupa ce a vrut sa afle de unde provin sumele incasate de la Centrul Roman pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti care este formula de calcul dupa care reies aceste sume datorate artistilor.

- Sarbatori triste pentru Oana Lis. Soția fostului primar al Capitalei a postat un mesaj pe contul de socializare in care a marturisit ca in preajma Craciunului se simte singura pe lume. Nu este pentru prima data cand Oana Lis vorbește despre copilaria trista pe care a avut-o și despre perioada in care…

- Ce mare a crescut baiețelul Andreei Mantea. Vedeta l-a surprins pe David in timp ce iși saruta perietena de joaca. Totul a fost facut public pe contul de socializare. David a crescut iar mama lui il surprinde in ipostaze rare. De data asta, Andreea Mantea l-a filmat pe David, in varsta de doi ani, …

- "Nu te concentra asupra mea, concentreaza-te asupra terorismului islamic radical si distructiv care se desfasoara in Marea Britanie. Noi suntem bine aici!", a postat presedintele Statelor Unite pe contul @TheresaMay care de fapt apartine unei femei pe nume Theresa Scrivener si care are doar sase…

- Vineri, 1 decembrie, la ora 19:10, se va aprinde iluminatul festiv de sarbatori in Capitala. Vorbim de 3 milioane de beculețe de Craciun, care se vor aprinde din Piața Constituției, acolo unde are Targul de Craciun. In premiera, avand in vedere ca se intra in Anul Centenar – 100 de ani de la Marea Unire…

- 1 decembrie 2017 va intra in istoria fotbalului din Peninsula. Italienii vor deveni spectatori la tragerea la sorti pentru grupele de la Campionatul Mondial din 2018 din Rusia. Dupa 60 de ani, Italia nu va participa la un turneu final. Omul care a "ajutat-o" sa atinga non-performanta, antrenorul…

- A ales cariera didactica și i s-a dedicat acesteia, de-a lungul vieții. Nu a uitat insa de pasiunea din copilarie: muzica. De mic a invațat, singur, sa cante la fluier. A studiat apoi, tot autodidact, alte și alte instrumente muzicale. Despre pasiunea sa pentru muzica și despre instrumentele dragi…

- Sambata, 2 decembrie, va avea loc o noua ediție a „Cupei Targu Secuiesc la Judo”, la care au fost invitate cluburi sportive din 4 țari Competiția, organizata de catre Clubul Sportiv Școlar Targu Secuiesc, Consiliul Local al municipiului Targu Secuiesc, Direcția Județeana de Tineret și Sport Covasna,…

- O prezentare a instrumentelor muzicale tradiționale romanești va fi realizata miercuri, la Liceul de Arte „Plugor Sandor” din Sfantu Gheorghe, de cercetatori, specialiști din sfera muzicii și iubitori ai culturii, in cadrul unei manifestari cuprinse in programul dedicat Zilei Naționale. Prezentarea…

- Corul barbatesc „Voievozii Munților” din Valcele și-a imbogațit costumația, cu haine groase din postav și caciuli de astrahan. Prin sponsorizare venita din unor persoane fizice din localitate și din județ, membrii corului coordonat de parintele Vasile Antonie Tamaș, au acum haine noi de scena, pentru…

- Sambata, 2 decembrie, va avea loc o noua ediție a Crosului „Moș Nicolae”, in centrul municipiului Sfantu Gheorghe, sub atenta organizare a Cercului de alergare Gall Lajos, din Sfantu Gheorghe. Așa cum ne-a obișnuit deja, Cercul de alergare Gall Lajos din Sfantu Gheorghe cu sprijinul Consiliului județean…

- Soc in lumea mondena autohtona. O mare vedeta a Antenei 1 a decis sa divorteze. Este vorba despre juratul de la X-Factor si solistul trupei Carla’s Dreams. Solistul trupei a divortat recent in secret de sotia sa, alaturi de care are si un copil, anuntadivortat-16825000" target="_blank"> mediafax.Citește…

- Asocitația Sportiva Ciucaș Intorsura Buzaului a fost dintotdeauna preocupata de tineri și de dezvoltarea și viitorul acestora. In acest scop, anul acesta asociația a desfașurat numeroase activitați prin care tinerii au avut ocazia sa-și testeze limitele și sa se dezvolte personal prin sport, cooperare…

- „Tariful de participare pentru comercializarea produselor specifice si a suvenirurilor cu ocazia sarbatorlor traditionale romanesti, pe raza Municipiului Bucuresti, se stabileste la 100 de lei pe zi. Tariful se va incasa de Primaria Municipiului Bucuresti in baza acordului eliberat de Administratia…

- Cea de-a XII-a ediție a festivalului „Mladițe romanești”, a debutat ieri, la Intorsura Buzaului, cu participarea a sute de elevi de gimnaziu și de liceu, din județ și din țara. Evenimentul se desfașoara in cadrul unui amplu proiect, derulat sub genericul „Caravana folclorului romanesc”, in organizarea…

- Un targ special prezinta artefactele tradiționale ca branduri de lux, timp de trei zile, in perioada 23-25 noiembrie. Oale de lut, linguri de lemn, țesaturi și bijuterii tradiționale prezentate de...

- Prima ediție a concursului regional de muzica populara „Petale de cantec" va avea loc joi, 30 noiembrie, incepand cu ora 19.00, la Targu Jiu. Luni, 20 noiembrie, este ultima zi de inscriere in concursul...

- Tavi Colen și fiul sau, Mario(10 ani), au caștigat aseara cea de-a șasea ediție a show-ului “Aici eu sunt vedeta”, iar cei 7.000 de lei obținuți de ei au fost donați deja lui Ionuț, un baiețel cu grave probleme de...

- Tavi Colen și fiul sau, Mario(10 ani), au caștigat aseara cea de-a șasea ediție a show-ului “Aici eu sunt vedeta”, iar cei 7.000 de lei obținuți de ei au fost donați deja lui Ionuț, un baiețel cu grave probleme de sanatate.

- Un preparat gustos care se serveste in Banat, indeosebi la nunti si alte sarbatori, poate fi preparat rapid dupa reteta regretatului Radu Anton Roman, publicata in lucrarea recenta a gastronomiei romanesti, “Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti” (Editura Paideia).

- Daniela Gyorfi și fetița ei, Maria (6 ani), au caștigat aseara cea de-a cincea ediție a show-ului “Aici eu sunt vedeta”. In urma amuzantelor probe pe care le-au susținut și a intrebarilor incomode la care au trebuit sa raspunda, mama și fiica au demonstrat ca se cunosc foarte bine una pe cealalta. Maria…

- Sambata, 4 noiembrie2017, s- a desfașurat ultimul eveniment din cadrul celei de a XXVIII –a ediție a manifestarii Mihai Viteazul și Visul Unirii, ediție desfașurata cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Covasna. Au participat elevi de la Școlile Gimnaziale „Ady Endre” din Sf. Gheorghe…

- Mihai Morar și gemenele sale, Mara și Cezara (opt ani), au caștigat aseara cea de-a patra ediție a celui mai sincer show al momentului, "Aici eu sunt vedeta", prezentat la Antena 1 de Dan Bittman....

- Din acest an, in cadrul Centrului de cultura și arta Buzau funcționeaza un cerc unde elevii vor deprinde tainele instrumentelor tradiționale romanești. Dascalul copiilor va fi maestrul Traian Popescu, cunoscut artist buzoian, care ii va invața pe cei mici sa cante la fluier, nai sau oboi. De luna trecuta,…