"Prin lege intelegem sa garantam portul de arme de foc cetatenilor fara cazier judiciar", a scris pe Twitter presedintele ales de extrema dreapta.



In prezent, detinerea de arme de foc este rezervata, sub conditii stricte, numai la domiciliu si este interzis sa se poarte vreuna in afara unui cadru profesional (forte de ordine, militari, agenti de securitate), potrivit news.ro.



Liberalizarea portului de arme de foc este un proiect-pilot al campaniei lui Jair Bolsonaro care a afirmat ca intentioneaza sa le permita "oamenilor de bine" sa isi faca singuri dreptate.