Stiri pe aceeasi tema

- Inaugurat in martie 2016, la puțin timp dupa izbucnirea scandalului bebelușilor diagnosticați cu Sindrom Hemolitic Uremic, actualul Centru de Primiri Urgențe al Spitalului de Pediatrie din Pitești intra in extindere și modernizare cu bani europeni. Este vorba despre o adaptare – nu la normele europene,…

- Proiectul de reabilitare, modernizare și dotare a Ambulatoriului Integrat din cadrul Spitalului Orașenesc Beclean, in valoare de 1,8 milioane de euro, este in faza de contractare cu bani europeni prin ADR Nord-Vest, a anunțat primarul orașului Beclean, Nicolae Moldovan pe pagina sa de Facebook. Ambulatoriului…

- Municipalitatea suceveana intenționeaza sa modernizeze stadionul din Ițcani cu fonduri europene. Primarul Ion Lungu a spus ca proiectul va fi depus la Agenția de Dezvoltare Regionala Nord-Est pe axa privind reabilitarea spațiilor destinate utilizarii publice in cartierele defavorizate. El a adaugat…

- Primaria Ploiești va depune spre finanțare prin Programul Operațional Regional Axa prioritara 4, Obiectiv specific 4.3, pana in data de 29.03.2019, proiectul “REGENERARE URBANA IN ZONA MARGINALIZATA A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI - CARTIER PICTOR ROSENTHAL” . Obiectivul general al proiectului este…

- Asocierea Trameco S.A. - Vahostav SK AS - Constructii Erbasu S.A. - Grafic Tends SRL va realiza proiectarea si executia Pasajului Berceni, printr-un contract in valoare de 30,5 milioane de euro, fara TVA, cu fonduri europene nerambursabile, a anuntat, miercuri, Compania Nationala de Administrare…

- Asocierea Trameco S.A. - Vahostav SK AS - Constructii Erbasu S.A. - Grafic Tends SRL va realiza proiectarea si executia Pasajului Berceni, printr-un contract in valoare de 30,5 milioane de euro, fara TVA, cu fonduri europene nerambursabile, a anuntat, miercuri, Compania Nationala de Administrare…

- Un bloc din Rovinari, unde functioneaza doua servicii publice din primarie va fi modernizat. Autoritatile au semnat un contract de finantare, ce are ca scop reabilitarea blocului A1, din orașul Rovinari, la parterul caruia se afla Societatea Servicii Publice Locale ...

- Agentia pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Vest si Consiliul Judetean Timis au semnat contractul de finantare pentru proiectul de modernizare a drumurilor judetene, pentru conexiunea cu Autostrada A1.